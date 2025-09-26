Ричмонд
Шахназаров назвал фильм «Август» достойной и захватывающей экранизацией

По мнению режиссера, картина является вольной интерпретацией, что «интересно и правильно»

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров охарактеризовал фильм «Август», премьеру которого он посетил 22 сентября, как достойную и захватывающую экранизацию. Таким мнением он поделился с ТАСС перед творческой встречей во Дворце кино им. А. Навои (Панорама) в Ташкенте в рамках Первого фестиваля российского искусства в Узбекистане.

«Мне понравился фильм, я с удовольствием его посмотрел. Он динамичный и захватывает, как и положено картине в жанре военного триллера», — отметил Шахназаров.

По его словам, картина, созданная по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины», является вольной интерпретацией, что, по его мнению, «интересно и правильно». Режиссер добавил, что в фильме присутствуют элементы, которых не было в предыдущей экранизации «В августе 44-го».

«Очень хороший фильм был у [Михаила] Пташука, “В августе 44-го…”, но эта картина, она, мне кажется, в какой-то степени дополняет [фильм Пташука]», — подчеркнул Шахназаров.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли «Август» стать культовым фильмом XXI века в военном жанре, режиссер заметил, что это «покажет время». «Культовый или не культовый — время покажет. Но это достойная, хорошо сделанная картина, которая захватывает зрителей. Я уверен в этом и рекомендую посмотреть фильм», — заключил он.

О фильме

Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

Фильм «Август» повествует о трех контрразведчиках СМЕРШ, которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Режиссерами-постановщиками фильма выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

«Август» вышел в широкий прокат 25 сентября.

О фестивале

I Фестиваль российского искусства в Узбекистане «Мир искусств» проходит в Ташкенте с 22 по 26 сентября. В его программу входит показ балета «Ромео и Джульетта», творческая встреча с народным артистом России Кареном Шахназаровым, музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине, оперный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых театров и народные танцы.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, правительство Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл.