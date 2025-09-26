Шахназаров назвал фильм «Август» достойной и захватывающей экранизацией

Отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли «Август» стать культовым фильмом XXI века в военном жанре, режиссер заметил, что это «покажет время». «Культовый или не культовый — время покажет. Но это достойная, хорошо сделанная картина, которая захватывает зрителей. Я уверен в этом и рекомендую посмотреть фильм», — заключил он.