Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике

Российская актриса Александра Бортич опубликовала архивное фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 850 тысяч подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.