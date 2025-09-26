Ричмонд
Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике

Александра Бортич / фото: соцсети
Александра Бортич / фото: соцсети

Российская актриса Александра Бортич опубликовала архивное фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 850 тысяч подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

31-летняя знаменитость разместила снимок в честь прошедшего накануне дня рождения. На нем артистка предстала, стоя в водоеме, в фиолетовом раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера на завязках.

Звезда распустила длинные светлые мокрые волосы.

«Мне тут 18, обалдеть!» — подписала она.

Ранее Александра Бортич показала фото, на которых гримасничает, и поздравила себя с 31-летием.