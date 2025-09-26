Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в прозрачных трусах

38-летняя манекенщица предстала перед камерой в комплекте нижнего белья шоколадного цвета, состоящем из бюстгальтера и прозрачных трусов с кружевами. Кроме того, она накинула на плечи черный пиджак и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов. При этом визажисты дополнили эффектный образ знаменитости макияжем в нюдовых тонах, а стилисты — легкими локонами.