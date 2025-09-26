Ричмонд
Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в прозрачных трусах

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото в откровенном нижнем белье
Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети
Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото с откровенной съемки для модного бренда Marks & Spencer. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

38-летняя манекенщица предстала перед камерой в комплекте нижнего белья шоколадного цвета, состоящем из бюстгальтера и прозрачных трусов с кружевами. Кроме того, она накинула на плечи черный пиджак и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов. При этом визажисты дополнили эффектный образ знаменитости макияжем в нюдовых тонах, а стилисты — легкими локонами.

Поклонники оценили фотосессию супермодели в комментариях под публикацией. «Великолепная», «Ты потрясающая», «Это нижнее белье тебе очень идет», «У тебя такое красивое тело», «Шикарная женщина», — высказывались они.

Ранее возлюбленная Джейсона Стэйтема в откровенном наряде снялась в обнимку с ним.