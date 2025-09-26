Кэтрин Зета-Джонс показала семейное фото с Майклом Дугласом в их день рождения

В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же актеры объявили о решении пожить раздельно, однако через год продюсер успокоил поклонников, заявив, что, вопреки всевозможным слухам о многомиллионных исках по разделу имущества, им удалось наладить отношения. По словам супругов, кризисы только укрепили их веру в любовь и заставили многое переосмыслить.