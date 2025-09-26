Ричмонд
Кэтрин Зета-Джонс показала семейное фото с Майклом Дугласом в их день рождения

Актриса трогательно поздравила себя и мужа с днем рождения
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / фото: соцсети
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / фото: соцсети

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) семейные фото с мужем Майклом Дугласом в их день рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. 25 сентября артистке исполнилось 56 лет, а обладателю двух премий «Оскар» — 81 год.

«С днем рождения Майкла и меня. Разделить этот особенный день с тобой. Такое бывает раз в жизни», — написала звезда.

Супруги познакомились в 1998 году на кинофестивале. У пары начался роман, и через два года они официально зарегистрировали отношения. Артисты рассказывали в интервью, что вместе прошли через множество испытаний и смогли сохранить брак.

В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же актеры объявили о решении пожить раздельно, однако через год продюсер успокоил поклонников, заявив, что, вопреки всевозможным слухам о многомиллионных исках по разделу имущества, им удалось наладить отношения. По словам супругов, кризисы только укрепили их веру в любовь и заставили многое переосмыслить.

У пары двое детей: 25-летний сын Дилан и 22-летняя дочь Кэрис. Они оба окончили один из престижных вузов США — Брауновский университет.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс в полупрозрачном платье пришла на премию «Эмми».