Белла Хадид появилась на публике в Париже после госпитализации

Модель Белла Хадид снялась в Париже после госпитализации. Об этом сообщает Marie Claire.
Знаменитость появилась на публике в коричневом тренче, белой рубашке и с кожаной сумкой. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.
Недавно звезда снялась на мероприятии, организованном по случаю запуска нового аромата ее бренда парфюмерии Orebella. Супермодель позировала в молочном топе, который дополнила коричневой замшевой мини-юбкой, шоколадными кожаными сапогами на каблуках и серьгами-кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Она сидела с газетой в руках на фоне журналов Vogue со своим фото.
Позже модель показала последствия обострения болезни Лайма. Она опубликовала серию фото, сделанных под капельницами.
Ранее Белла Хадид показала фигуру в облегающих микрошортах.