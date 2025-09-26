Ричмонд
Белла Хадид появилась на публике в Париже после госпитализации

Белла Хадид
Белла ХадидИсточник: Legion-Media.ru

Модель Белла Хадид снялась в Париже после госпитализации. Об этом сообщает Marie Claire.

Знаменитость появилась на публике в коричневом тренче, белой рубашке и с кожаной сумкой. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Недавно звезда снялась на мероприятии, организованном по случаю запуска нового аромата ее бренда парфюмерии Orebella. Супермодель позировала в молочном топе, который дополнила коричневой замшевой мини-юбкой, шоколадными кожаными сапогами на каблуках и серьгами-кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Она сидела с газетой в руках на фоне журналов Vogue со своим фото.

Позже модель показала последствия обострения болезни Лайма. Она опубликовала серию фото, сделанных под капельницами.