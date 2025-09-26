Звезда «Универа» снялась в облегающих брюках после похудения на 13 кг

Звезда рассказывала, что не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет. Артистка уточнила, что ее здоровье ухудшилось, в частности, из-за лишнего веса. Кожевникова перечитала много статей на эту тему и услышала разные мнения специалистов. Знаменитость долгое время отказывалась от медикаментозной терапии, пытаясь восстановиться стандартными методами, но они не сработали. Тогда Кожевникова обратилась за помощью к эндокринологу, согласилась принимать препарат и начала худеть под контролем врача.