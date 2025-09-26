Звезда «Универа» снялась в облегающих брюках после похудения на 13 кг

Звезда «Универа», актриса Мария Кожевникова снялась в облегающих брюках после похудения на 13 кг. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в серых облегающих брюках и жакете в тон. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с красной помадой. В кадре она обнимала певицу Зару.
Звезда рассказывала, что не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет. Артистка уточнила, что ее здоровье ухудшилось, в частности, из-за лишнего веса. Кожевникова перечитала много статей на эту тему и услышала разные мнения специалистов. Знаменитость долгое время отказывалась от медикаментозной терапии, пытаясь восстановиться стандартными методами, но они не сработали. Тогда Кожевникова обратилась за помощью к эндокринологу, согласилась принимать препарат и начала худеть под контролем врача.
У знаменитости четверо сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: помимо Александра, они растят 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима и 8-летнего Василия. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.
