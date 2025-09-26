Светлана Немоляева назвала ужасным ремейк «Служебного романа» с Зеленским

«И в первый раз ремейк с Зеленским провалился, это было ужасно. Мне настолько все это было неприятно и настолько мне казалось это глупостью, что я даже смотреть не стала. И сейчас опять хотят повторить. Я бы на месте этих продюсеров потратила бы деньги на что-нибудь другое, более нужное. Все равно ремейк вызовет отторжение у народа. Люди привыкли уже видеть своих героев. И Фрейндлих, Басилашвили, Мягкова. Понимаете, люди не захотят видеть других актеров в этих ролях. А даже если и посмотрят, то все равно оценка будет не в лучшую сторону», — отметила актриса.