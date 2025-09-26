Ричмонд
В ДНР стартует I Донецкий международный кинофестиваль

На мероприятие поступило 879 заявок из 108 городов 12 стран мира
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Первый Донецкий международный кинофестиваль (ДМКФ) открывается на киностудии «Донфильм» в Шахтерске ДНР.

«Донецкий международный кинофестиваль — фестиваль произведений игрового, документального и анимационного кино. Первый ДМКФ будет проведен 26-28 сентября 2025 года онлайн и в кинозалах крупных городов Донецкой и Луганской народных республик», — сообщили организаторы.

Фестиваль пройдет на площадках в пяти городах ДНР — Донецке, Енакиево, Мариуполе, Торезе и Шахтерске, Луганске ЛНР и Анжеро-Судженске Кемеровской области.

В программе кинопоказы, концерт рок-исполнителей, кинофорум, авторские встречи со зрителями, мастер-классы по мультипликации, награждение победителей в номинациях. Ожидаются гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова, Геленджика и Улан-Удэ.

На фестиваль поступило 879 заявок из 108 городов 12 стран мира, отобраны к участию 493 картины. Конкурсная часть представлена четырьмя номинациями: полнометражный фильм (отобран 31 фильм), короткометражный фильм (250), документальный фильм (163) и анимационный (мультипликационный) фильм (49). В шорт-лист фестиваля вошли 84 работы, в финал прошла 21 картина.