В ДНР стартует I Донецкий международный кинофестиваль

«Донецкий международный кинофестиваль — фестиваль произведений игрового, документального и анимационного кино. Первый ДМКФ будет проведен 26-28 сентября 2025 года онлайн и в кинозалах крупных городов Донецкой и Луганской народных республик», — сообщили организаторы.