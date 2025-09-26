Наталия Орейро посетит Россию в ноябре

«Уже 27 ноября мы все увидим нашу долгожданную премьеру предновогоднего фильма “Письмо Деду Морозу” — о том, как заветные детские желания могут неожиданно исполняться у человека во взрослом возрасте и как это влияет на его жизнь», — заключила она.