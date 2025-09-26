Несчастные случаи на площадках, загадочные травмы актеров, странные смерти и даже пожары — все это порой сопровождало создание культовых лент. Слухи о «проклятиях» распространялись так быстро, что сами зрители начинали относиться к фильмам с тревогой и уважением одновременно. Рассказываем о нескольких знаменитых проектах, которые обрели репутацию «неудачливых» или даже «проклятых», а также, как эти легенды влияли на съемочные команды и публику.
«Полтергейст»
Лента Тоуба Хупера стала не только классикой хоррора, но и источником множества мрачных легенд. Доминик Данн, сыгравшая старшую дочь, вскоре после выхода картины была убита бывшим бойфрендом. Главная юная звезда Хезер О’Рурк трагически скончалась от болезни в возрасте всего 12 лет.
К мифам добавила жутких красок и история о реквизите: в съемках якобы использовались настоящие человеческие скелеты. Многие уверены, что именно это «навлекло» беды на участников проекта. Несмотря на успех у зрителей, франшиза получила дурную славу и до сих пор упоминается как одна из самых «проклятых» в истории Голливуда.
«Изгоняющий дьявола»
Съемки культового фильма ужасов сопровождались целой серией трагедий и странных совпадений. Джек МакГоурэн, сыгравший Берка Деннингса, умер вскоре после завершения работы над картиной. Макс фон Сюдов узнал о смерти брата прямо во время съемочного процесса, а у актрисы Линды Блэр умер дедушка.
Не обошлось и без несчастных случаев на площадке: актриса Эллен Берстин получила серьезную травму позвоночника, выполняя трюк, а часть декораций неожиданно сгорела в пожаре. Ходили слухи, что сама пленка портится необъяснимым образом, и создатели даже приглашали священника освятить съемочную площадку. Все это лишь усилило репутацию фильма как «одержимого».
«Омен»
Съемки мистического ужаса тоже сопровождались чередой тревожных происшествий. Самолеты, на которых летели сценарист Дэвид Зельцер и актер Грегори Пек, поразили молнии. Позже один из самолетов, предназначенных для съемочной группы, разбился, и все пассажиры погибли.
Происходили и другие трагические совпадения: в зоопарке произошел инцидент с животными, когда львы напали на смотрителей. А в отеле, где жил режиссер Ричард Доннер, прогремел взрыв. Все эти случаи были восприняты как подтверждение того, что фильм «Омен» о ребенке-антихристе словно несет на себе реальное проклятие.
«Волшебник страны Оз»
Казалось бы, сказочная классика должна была ассоциироваться лишь с чудесами, но реальность оказалась куда мрачнее. Маргарет Хэмилтон, исполнившая роль Злой ведьмы, получила сильнейшие ожоги, когда пиротехника сработала неправильно. Джек Хейли, игравший Железного Дровосека, заработал глазную инфекцию из-за токсичного грима.
Судьбы актрис фильма тоже сложились трагично. Клара Блэндик, игравшая тетю Эм, покончила с собой, а Джуди Гарлэнд страдала от зависимости и умерла в 47 лет. Из-за этих событий за «Волшебником страны Оз» закрепилась репутация фильма, который принес своим актерам больше страданий, чем счастья.
«Супермен»
История о Человеке из стали обрела собственное «проклятие». Джордж Ривз, известный по телеверсии 1950-х, погиб при загадочных обстоятельствах. Кристофер Рив, сыгравший Супермена в полнометражных фильмах, после падения с лошади оказался парализован и до конца жизни оставался в инвалидной коляске.
Эти трагедии породили слухи о том, что сама роль Супермена несет беду исполнителям. Даже актеры, игравшие второстепенных персонажей, сталкивались с несчастьями и болезнями. Несмотря на популярность франшизы, в Голливуде прочно закрепилось выражение «проклятие Супермена».