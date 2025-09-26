Несчастные случаи на площадках, загадочные травмы актеров, странные смерти и даже пожары — все это порой сопровождало создание культовых лент. Слухи о «проклятиях» распространялись так быстро, что сами зрители начинали относиться к фильмам с тревогой и уважением одновременно. Рассказываем о нескольких знаменитых проектах, которые обрели репутацию «неудачливых» или даже «проклятых», а также, как эти легенды влияли на съемочные команды и публику.