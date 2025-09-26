Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Голливудские проклятия: 5 фильмов, которые принесли беды актерам

Некоторые фильмы Голливуда обросли не только легендами о съемках и кассовых успехах, но и настоящими мистическими историями. Некоторые картины и вовсе считают проклятыми
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Волшебник страны Оз
Кадр из фильма «Волшебник страны Оз»

Несчастные случаи на площадках, загадочные травмы актеров, странные смерти и даже пожары — все это порой сопровождало создание культовых лент. Слухи о «проклятиях» распространялись так быстро, что сами зрители начинали относиться к фильмам с тревогой и уважением одновременно. Рассказываем о нескольких знаменитых проектах, которые обрели репутацию «неудачливых» или даже «проклятых», а также, как эти легенды влияли на съемочные команды и публику.

«Полтергейст» 

Хезер О’Рурк в фильме Полтергейст
Хезер О’Рурк в фильме «Полтергейст»

Лента Тоуба Хупера стала не только классикой хоррора, но и источником множества мрачных легенд. Доминик Данн, сыгравшая старшую дочь, вскоре после выхода картины была убита бывшим бойфрендом. Главная юная звезда Хезер О’Рурк трагически скончалась от болезни в возрасте всего 12 лет.

К мифам добавила жутких красок и история о реквизите: в съемках якобы использовались настоящие человеческие скелеты. Многие уверены, что именно это «навлекло» беды на участников проекта. Несмотря на успех у зрителей, франшиза получила дурную славу и до сих пор упоминается как одна из самых «проклятых» в истории Голливуда.

«Изгоняющий дьявола»

Кадр из фильма Изгоняющий дьявола
Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

Съемки культового фильма ужасов сопровождались целой серией трагедий и странных совпадений. Джек МакГоурэн, сыгравший Берка Деннингса, умер вскоре после завершения работы над картиной. Макс фон Сюдов узнал о смерти брата прямо во время съемочного процесса, а у актрисы Линды Блэр умер дедушка.

Не обошлось и без несчастных случаев на площадке: актриса Эллен Берстин получила серьезную травму позвоночника, выполняя трюк, а часть декораций неожиданно сгорела в пожаре. Ходили слухи, что сама пленка портится необъяснимым образом, и создатели даже приглашали священника освятить съемочную площадку. Все это лишь усилило репутацию фильма как «одержимого».

«Омен»

Кадр из фильма Омен
Кадр из фильма «Омен»

Съемки мистического ужаса тоже сопровождались чередой тревожных происшествий. Самолеты, на которых летели сценарист Дэвид Зельцер и актер Грегори Пек, поразили молнии. Позже один из самолетов, предназначенных для съемочной группы, разбился, и все пассажиры погибли.

Происходили и другие трагические совпадения: в зоопарке произошел инцидент с животными, когда львы напали на смотрителей. А в отеле, где жил режиссер Ричард Доннер, прогремел взрыв. Все эти случаи были восприняты как подтверждение того, что фильм «Омен» о ребенке-антихристе словно несет на себе реальное проклятие.

«Волшебник страны Оз»

Кадр из фильма Волшебник страны Оз
Кадр из фильма «Волшебник страны Оз»

Казалось бы, сказочная классика должна была ассоциироваться лишь с чудесами, но реальность оказалась куда мрачнее. Маргарет Хэмилтон, исполнившая роль Злой ведьмы, получила сильнейшие ожоги, когда пиротехника сработала неправильно. Джек Хейли, игравший Железного Дровосека, заработал глазную инфекцию из-за токсичного грима.

Судьбы актрис фильма тоже сложились трагично. Клара Блэндик, игравшая тетю Эм, покончила с собой, а Джуди Гарлэнд страдала от зависимости и умерла в 47 лет. Из-за этих событий за «Волшебником страны Оз» закрепилась репутация фильма, который принес своим актерам больше страданий, чем счастья.

«Супермен»

Кристофер Рив в фильме Супермен
Кристофер Рив в фильме «Супермен»Источник: Legion-Media.ru

История о Человеке из стали обрела собственное «проклятие». Джордж Ривз, известный по телеверсии 1950-х, погиб при загадочных обстоятельствах. Кристофер Рив, сыгравший Супермена в полнометражных фильмах, после падения с лошади оказался парализован и до конца жизни оставался в инвалидной коляске.

Эти трагедии породили слухи о том, что сама роль Супермена несет беду исполнителям. Даже актеры, игравшие второстепенных персонажей, сталкивались с несчастьями и болезнями. Несмотря на популярность франшизы, в Голливуде прочно закрепилось выражение «проклятие Супермена».