«Но вот мы с малышкой пришли в офис и добыли себе главную роль в проекте. Я понимала, что это риски. Ведь съемки назначили на осень. А рожать мне надо было в конце июля. Именно поэтому я на последнем триместре взяла себя в руки и не набрала ни одного килограмма. Оказалось, что осень — это не октябрь и ноябрь, а сентябрь. Поэтому на восстановление и подготовку у меня оставался только август. Встречи с режиссером чередовались с моей работой, семьей, приходом в себя, врачами, недосыпом. И все это в момент, когда я пыталась наладить ГВ», — рассказала звезда.