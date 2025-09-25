Ида Галич в личном блоге сообщила, что ей предложили сняться в сериале «Чудо». Проект будет выходить в эфире «Первого канала». 35-летняя телеведущая показала несколько фото со съемочной площадки.
Также она запечатлела себя в гримерке вместе с двухмесячной дочерью на руках. Галич призналась, что ей пришлось в течение августа приводить свое тело в форму. Пробы она проходила, будучи беременной. Галич заявила, что в кастинге участвовало много актрис, и она не была уверена, что возьмут именно ее.
«Но вот мы с малышкой пришли в офис и добыли себе главную роль в проекте. Я понимала, что это риски. Ведь съемки назначили на осень. А рожать мне надо было в конце июля. Именно поэтому я на последнем триместре взяла себя в руки и не набрала ни одного килограмма. Оказалось, что осень — это не октябрь и ноябрь, а сентябрь. Поэтому на восстановление и подготовку у меня оставался только август. Встречи с режиссером чередовались с моей работой, семьей, приходом в себя, врачами, недосыпом. И все это в момент, когда я пыталась наладить ГВ», — рассказала звезда.
Она отметила, что очень счастлива снова вернуться на съемочную площадку. Знаменитость призналась, что ей было важно «вернуться в мир большого кино, почувствовать энергию и вдохновение, которое оно дает».
В сериале она снимается с Денисом Шведовым. Галич немного рассказала и о своей героине: «Я до сих пор не понимаю. Моя героиня — мессия или самозванка. Спаситель или мошенница. Узнаем скоро».
Эта роль станет для знаменитости второй. Ранее она снялась в сериале «Первый номер».
Напомним, Ида Галич в июле 2025 года во второй раз стала мамой — у нее родилась дочь. Отцом малышки стал возлюбленный телезвезды Олег Ледвич. У Галич также есть пятилетний сын Леон от первого брака.