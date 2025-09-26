Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети раскритиковали внешность Деми Мур на Неделе моды в Милане

Актриса вышла в свет в облегающем платье

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила Неделю моды в Милане и была раскритикована за внешность в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

62-летняя звезда «Субстанции» вышла в свет в облегающем платье, декорированном многочисленными блестящими украшениями. При этом знаменитости распустили завитые в локоны темные волосы и нанесли макияж в нейтральных оттенках. Образ украсили массивные кольца.

Пользователи сети оценили внешний вид Мур в комментариях под материалом.

«Деми, ты перегибаешь палку с этими филлерами на щеках!», «Лицо Мур теперь похоже на расплавленный пластик…», «Не понимаю, что у нее с щеками!», «Это просто кошмар. Сегодня в рыбной лавке только старая форель», — написали они.