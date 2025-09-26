Звезда «Доктора Хауса» снялась в объятиях сына

Звезда «Доктора Хауса» Оливия Уайлд снялась в объятиях сына. Актриса показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательное семейное фото. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость позировала с 11-летним мальчиком на диване в своем доме.
«Объятия Отиса — мое все», — призналась артистка.
Уайлд воспитывает двоих детей: помимо сына, она растит восьмилетнюю дочь Дэйзи. Актриса родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году.
Знаменитость признавалась, что ее гражданский брак не закончился «в одночасье» — у пары накопились разногласия и претензии друг к другу, которые они не смогли разрешить. По словам звезды «Доктора Хауса», первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, но позже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет.
В 2021 году звезда начала встречаться с бывшим участником группы One Direction Гарри Стайлсом, который моложе нее на 10 лет. Пара не скрывала свои отношения и вместе выходила в свет, однако через год влюбленные объявили о расставании, отметив, что остались близкими друзьями, готовыми в любой момент прийти на помощь.
Ранее 41-летняя Оливия Уайлд вышла на публику в «голом» платье.