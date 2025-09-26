Звезда «Молодежки» впервые за долгое время вышел в свет с женой и детьми

До брака с Темрезовой артист состоял в отношениях с певицей МакSим, пара познакомилась на съемках клипа артистки «Отпускаю». Никифоров говорил, что оба были очень вспыльчивыми и часто скандалили. Актер также хотел, чтобы его возлюбленная больше находилась дома и создавала уют, но исполнительница придерживалась других взглядов, поэтому они расстались.