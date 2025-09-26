Звезда «Молодежки» впервые за долгое время вышел в свет с женой и детьми

Звезда сериала «Молодежка» Денис Никифоров впервые за долгое время вышел в свет с семьей. Актер приехал с женой и повзрослевшими детьми-двойняшками на презентацию нового сезона телеканала СТС.
Никифоров воспитывает сына Александра и дочь Веронику вместе с моделью Ириной Темрезовой. Пара познакомилась в 2008 году на отдыхе, а через пять месяцев актер сделал возлюбленной предложение.
Звезда «Молодежки» признавался в интервью, что они вымаливали детей, посетили множество святых мест, в том числе побывали у Стены Плача в Иерусалиме, и в 2013 году у них родились двойняшки.
По признанию знаменитости, они с женой занимаются воспитанием себя, чтобы подавать детям достойный пример. Супруги уверены, что двойняшки сделают правильные выводы и будут счастливыми.
До брака с Темрезовой артист состоял в отношениях с певицей МакSим, пара познакомилась на съемках клипа артистки «Отпускаю». Никифоров говорил, что оба были очень вспыльчивыми и часто скандалили. Актер также хотел, чтобы его возлюбленная больше находилась дома и создавала уют, но исполнительница придерживалась других взглядов, поэтому они расстались.
Ранее сообщалось, что Денис Никифоров дважды отказался от съемок в новой «Молодежке».