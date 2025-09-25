Анастасия Сиваева посетила презентацию нового сезона телеканала СТС. На красной дорожке 33-летняя актриса появилась в компании Мирославы Карпович, коллеги по сериалу «Папины дочки».
Сиваева спустя 12 лет вернулась в проект. Она появится в полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась», который выйдет в прокат в конце октября 2025 года.
Кино Mail спросил актрису, ждать ли ее в пятом сезоне сериала «Папины дочки. Новые».
«Честно, не обладаю такой информацией. Не могу ничего вам сказать. Смотрите фильм. Мы будем все рады», — ответила Сиваева.
Она призналась, что за 12 лет с момента окончания «Папиных дочек» не пересматривала сериал. Зато актриса следила за продолжением проекта.
«Нет, старые серии я не смотрела. Но новые я смотрела с удовольствием, как и многие», — рассказала звезда.
Она также добавила, что сыну пока не показывала культовый сериал со своим участием.
«Пока нет. Но я думаю, что подрастет и посмотрит обязательно», — заключила артистка.
По сюжету, в сериале «Папины дочки. Новые» Даша Васнецова повторяет судьбу своей матери. В годовщину свадьбы с Веником она сбегает, оставляя мужа с четырьмя дочерями.
