Даша из «Папиных дочек» рассказала о дальнейшем участии в сериале

Анастасия Сиваева недавно вернулась к своей роли в полнометражном фильме
Анастасия Сиваева
Анастасия Сиваева

Анастасия Сиваева посетила презентацию нового сезона телеканала СТС. На красной дорожке 33-летняя актриса появилась в компании Мирославы Карпович, коллеги по сериалу «Папины дочки».

Сиваева спустя 12 лет вернулась в проект. Она появится в полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась», который выйдет в прокат в конце октября 2025 года.

Кино Mail спросил актрису, ждать ли ее в пятом сезоне сериала «Папины дочки. Новые».

Анастасия Сиваева в фильме «Папины дочки. Мама вернулась»
Анастасия Сиваева в фильме «Папины дочки. Мама вернулась»

«Честно, не обладаю такой информацией. Не могу ничего вам сказать. Смотрите фильм. Мы будем все рады», — ответила Сиваева.

Она призналась, что за 12 лет с момента окончания «Папиных дочек» не пересматривала сериал. Зато актриса следила за продолжением проекта.

«Нет, старые серии я не смотрела. Но новые я смотрела с удовольствием, как и многие», — рассказала звезда.

Анастасия Сиваева, Полина Айнутдинова и Ева Смирнова
Анастасия Сиваева, Полина Айнутдинова и Ева СмирноваИсточник: Пресс-служба

Она также добавила, что сыну пока не показывала культовый сериал со своим участием.

«Пока нет. Но я думаю, что подрастет и посмотрит обязательно», — заключила артистка.

По сюжету, в сериале «Папины дочки. Новые» Даша Васнецова повторяет судьбу своей матери. В годовщину свадьбы с Веником она сбегает, оставляя мужа с четырьмя дочерями.

Ранее Анастасия Сиваева объяснила, почему ушла из кино на 10 лет. 