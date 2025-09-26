Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Уотсон раскритиковала стандарты красоты Голливуда

Звезда поделилась своим восхищением Памелой Андерсон, которая почти не пользуется косметикой
Эмма Уотсон
Эмма УотсонИсточник: Legion-Media.ru

Эмма Уотсон высказалась о голливудских стандартах красоты. 35-летняя звезда «Гарри Поттера» появилась 24 сентября в выпуске подкаста «Нарочно не придумаешь» с Джеем Шеттии и призналась, как тяжело быть актрисой и все время оставаться красивой.

Тема стандартов красоты впервые всплыла, когда Шетти спросила актрису о том, как ей удается отделять свой публичный образ и актерские роли от своей настоящей личности. Она объяснила, что из-за первого она часто чувствует себя аватаром: «С ним я себя отождествляю, но на самом деле это не так… Не знаю, как соответствовать тому, как я выгляжу на обложке журнала. Существует такая гламуризация, которая идет рука об руку с публичностью, известностью, особенно если вы женщина».

В другом выпуске подкаста звезда поделилась своим восхищением Памелой Андерсон, которая почти не пользуется косметикой на красных дорожках, и сравнила поддержание внешнего вида в Голливуде с участием в игровом шоу.

«Я так завидую своему коллеге-мужчине, который может надеть футболку и просто прийти на съемки, не заморачиваясь над тем, чтобы выглядеть достаточно приемлемо для камеры. Браво Памеле Андерсон, которая недавно сделала то же самое, потому что я даже не могу представить, сколько смелости для этого нужно», — заключила Уотсон.

Ранее Эмма Уотсон захотела наладить отношения с Джоан Роулинг после скандала.