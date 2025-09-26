Эмма Уотсон раскритиковала стандарты красоты Голливуда

Тема стандартов красоты впервые всплыла, когда Шетти спросила актрису о том, как ей удается отделять свой публичный образ и актерские роли от своей настоящей личности. Она объяснила, что из-за первого она часто чувствует себя аватаром: «С ним я себя отождествляю, но на самом деле это не так… Не знаю, как соответствовать тому, как я выгляжу на обложке журнала. Существует такая гламуризация, которая идет рука об руку с публичностью, известностью, особенно если вы женщина».