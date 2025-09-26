Эмма Уотсон раскритиковала стандарты красоты Голливуда

Эмма Уотсон высказалась о голливудских стандартах красоты. 35-летняя звезда «Гарри Поттера» появилась 24 сентября в выпуске подкаста «Нарочно не придумаешь» с Джеем Шеттии и призналась, как тяжело быть актрисой и все время оставаться красивой.
Тема стандартов красоты впервые всплыла, когда Шетти спросила актрису о том, как ей удается отделять свой публичный образ и актерские роли от своей настоящей личности. Она объяснила, что из-за первого она часто чувствует себя аватаром: «С ним я себя отождествляю, но на самом деле это не так… Не знаю, как соответствовать тому, как я выгляжу на обложке журнала. Существует такая гламуризация, которая идет рука об руку с публичностью, известностью, особенно если вы женщина».
В другом выпуске подкаста звезда поделилась своим восхищением Памелой Андерсон, которая почти не пользуется косметикой на красных дорожках, и сравнила поддержание внешнего вида в Голливуде с участием в игровом шоу.
«Я так завидую своему коллеге-мужчине, который может надеть футболку и просто прийти на съемки, не заморачиваясь над тем, чтобы выглядеть достаточно приемлемо для камеры. Браво Памеле Андерсон, которая недавно сделала то же самое, потому что я даже не могу представить, сколько смелости для этого нужно», — заключила Уотсон.
