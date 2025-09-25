В Москве стартует Международный кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко»

Главная тема фестиваля в этом году — возможности и развитие молодого человека в эпоху технологий и творчества. Гостей мероприятия ждут показы международного конкурса полного метра, короткого метра, а также лент внеконкурсной программы, отобранной программной дирекцией фестиваля. Зрителям представят игровое, документальное и научно-популярное кино, анимацию, а также экспериментальные и учебные проекты из разных стран мира. Для детей, подростков и родителей организуют мастер-классы, встречи с кастинг-директорами и лабораторию-интенсив по съемке мини-фильмов.