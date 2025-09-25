В Поморье восстановили историю кинофестивалей региона первой половины ХХ века

Кинофестиваль «На сплаве» проходил детом 1941 года. Он был организован для работников запаней. Это заграждения на реке для сбора сплавляемого по реке леса, а также для его сортировки и хранения, в то время Архангельская область стала «всесоюзной лесопилкой». В публикации от 22 июня 1941 года говорится, что «кинофестиваль на запанях Боброво, Усть-Пинега, Хетово, Пенье, Шипицыно, Дябрино и Верхняя Тойма проводят областная контора Главкинопрокат и управление кинофикации». Сплавщикам показывали лучшие произведения советской кинематографии, среди них ленты «Ленин в октябре», «Валерий Чкалов», «Петр первый», «Волга-Волга» и другие историко-революционные, комедийные и «художественно-документальные» фильмы.