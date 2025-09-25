В Поморье восстановили историю кинофестивалей региона первой половины ХХ века

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Историю кинофестивалей в Архангельской области в первой половине ХХ века восстановили в регионе. Как рассказал ТАСС руководитель регионального отделения Союза кинематографистов России Анатолий Конычев, работа в архивах помогла узнать, что в регионе кинофестивали проходили в 1936 и 1941 годах и охватывали многие населенные пункты.
«Когда находим в архивах такие документы о кинофестивалях 1930−1940-х годов, за что спасибо библиотеке имени Добролюбова и краеведу Владимиру Тюпину, становится понятно: Архангельская область имеет куда более глубокие фестивальные корни, чем принято считать. Уже тогда кино приезжало в районы, устраивались показы для колхозной молодежи, а зрители обсуждали фильмы с такой же вовлеченностью, как сегодня обсуждают премьеры», — сказал Конычев.
Краевой фестиваль колхозной молодежи в 1936 году проходил как минимум в 14 районах Северного края. Северный край существовал с 1929 по 1936 гг., включал территории современных Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Вологодской области и части современной Республики Коми, столицей был Архангельск. На фестивале показывали картины «Чапаев», «Подруги», «Мы из Кронштадта», «Джульбарс», «Цирк», «Человек-невидимка» и другие. В газетах писали, как проходили кинопросмотры в разных районах, например, в Карпогорах картины «Чапаев» и «Подруги» были показаны 250 школьникам, как подчеркнуто в заметке, «лучшим, отличникам учебы».
Во время перерывов участники фестиваля играли на бильярде, слушали патефон, плясали под гармошку, играли в волейбол и занимались физкультурными упражнениями.
Кинофестиваль для сплавщиков леса
Кинофестиваль «На сплаве» проходил детом 1941 года. Он был организован для работников запаней. Это заграждения на реке для сбора сплавляемого по реке леса, а также для его сортировки и хранения, в то время Архангельская область стала «всесоюзной лесопилкой». В публикации от 22 июня 1941 года говорится, что «кинофестиваль на запанях Боброво, Усть-Пинега, Хетово, Пенье, Шипицыно, Дябрино и Верхняя Тойма проводят областная контора Главкинопрокат и управление кинофикации». Сплавщикам показывали лучшие произведения советской кинематографии, среди них ленты «Ленин в октябре», «Валерий Чкалов», «Петр первый», «Волга-Волга» и другие историко-революционные, комедийные и «художественно-документальные» фильмы.
Перед каждым киносеансом проводились выступления о содержании картин, а также лекции и доклады.
«Для нас это не просто любопытные факты, а важное напоминание: фестивали в регионе — это традиция, которой почти 100 лет. И здорово, что сейчас Архангельская область вновь становится заметной на кинокарте России. Мы продолжаем эту историю — уже с новыми смыслами, новыми проектами и новыми зрителями», — резюмировал Конычев.
Материалы об истории кинофестивалей региона планируется размещать в «Энциклопедии кино Архангельской области».