В Москве открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект о личности советского режиссера, новатора и теоретика кино Сергея Эйзенштейна, приуроченный к 100-летию выхода на экраны его фильма «Броненосец “Потемкин”», открылся в музейно-выставочном центре «Росизо», передает корреспондент ТАСС. Экспозиция подготовлена совместно с Музеем кино и продлится до 25 января 2026 года.
«Великий Сергей Эйзенштейн — это человек, который не просто изменил или оказал влияние на кинематограф. Это буквально один из создателей киноискусства, а “Броненосец “Потемкин”” — картина, которую смотрят, цитируют, изучают уже сто лет во всем мире. Наша выставка — это творческий путь Эйзенштейна, это ключ к пониманию природы его картин, контекста событий, влиявших на их создание», — сказал во время торжественного открытия выставки генеральный директор «Росизо» Иван Лыкошин.
Выставка демонстрирует многогранность личности Эйзенштейна. Впервые его театральные эскизы, выполненные в кубистической манере, встали рядом с оригиналами живописных работ Пабло Пикассо. Кроме того, знакомые публике образы из фильма «Иван Грозный» показаны рядом с серией офортов Франсиско Гойи.
«Мы рады, что наши уникальные материалы из фондов — эскизы, раскадровки, документы — помогут раскрыть гений Эйзенштейна и показать, как его идеи продолжают жить в современной культуре. Эта выставка — диалог эпох, где наследие мастера встречается с современным прочтением его бесконечного творчества», — дополнила директор Государственного центрального музея кино Лариса Баженова.
Гости вернисажа также смогли ознакомиться с авангардными инсталляциями, которые передают внутренний мир художника и воссоздают художественный метод влияния на зрителя, созданный Эйзенштейном, — «монтаж аттракционов».
«Выставка “Бесконечный человек”, организованная “Росизо”, — первая в России экспозиция, посвященная личности, жизни и творчеству Сергея Эйзенштейна, а не только его графике. Парадоксально, что концептуальные эйзенштейновские выставки были в Германии и Великобритании, в Японии, Польше и Бразилии, но не на родине. Свежий взгляд молодых кураторов ярко представляет публике образ великого режиссера и теоретика в канун 100-летия его шедевра — “Броненосца “Потемкин””, — подчеркнул научный консультант выставки, киновед, историк кино, специалист по творчеству Эйзенштейна Наум Клейман.
Особое место на выставке занял документальный фильм, который исследует вклад Эйзенштейна в мировое кино на основе интервью с известными киноведами. Как отметил куратор проекта Александр Югай, команда не стремилась показать зрителям «всего Эйзенштейна».
«Киноведы посвящают его творчеству целую жизнь. “Читать” Эйзенштейна можно бесконечно, и каждый раз будет казаться, что вы стоите лишь у кромки океана, а впереди таятся новые глубины. Поэтому эта выставка — лишь приглашение войти в мир великого мастера», — заключил он.