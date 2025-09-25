Ричмонд
В Москве открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»

Гости вернисажа также смогли ознакомиться с авангардными инсталляциями, которые передают внутренний мир художника и воссоздают художественный метод влияния на зрителя, созданный Эйзенштейном, — «монтаж аттракционов»
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект о личности советского режиссера, новатора и теоретика кино Сергея Эйзенштейна, приуроченный к 100-летию выхода на экраны его фильма «Броненосец “Потемкин”», открылся в музейно-выставочном центре «Росизо», передает корреспондент ТАСС. Экспозиция подготовлена совместно с Музеем кино и продлится до 25 января 2026 года.

«Великий Сергей Эйзенштейн — это человек, который не просто изменил или оказал влияние на кинематограф. Это буквально один из создателей киноискусства, а “Броненосец “Потемкин”” — картина, которую смотрят, цитируют, изучают уже сто лет во всем мире. Наша выставка — это творческий путь Эйзенштейна, это ключ к пониманию природы его картин, контекста событий, влиявших на их создание», — сказал во время торжественного открытия выставки генеральный директор «Росизо» Иван Лыкошин.

Кадр из фильма «Иван Грозный»
Кадр из фильма «Иван Грозный»Источник: Legion-Media.ru

Выставка демонстрирует многогранность личности Эйзенштейна. Впервые его театральные эскизы, выполненные в кубистической манере, встали рядом с оригиналами живописных работ Пабло Пикассо. Кроме того, знакомые публике образы из фильма «Иван Грозный» показаны рядом с серией офортов Франсиско Гойи.

«Мы рады, что наши уникальные материалы из фондов — эскизы, раскадровки, документы — помогут раскрыть гений Эйзенштейна и показать, как его идеи продолжают жить в современной культуре. Эта выставка — диалог эпох, где наследие мастера встречается с современным прочтением его бесконечного творчества», — дополнила директор Государственного центрального музея кино Лариса Баженова.

Кадр из фильма «Броненосец “Потемкин”»
Кадр из фильма «Броненосец “Потемкин”»

Гости вернисажа также смогли ознакомиться с авангардными инсталляциями, которые передают внутренний мир художника и воссоздают художественный метод влияния на зрителя, созданный Эйзенштейном, — «монтаж аттракционов».

«Выставка “Бесконечный человек”, организованная “Росизо”, — первая в России экспозиция, посвященная личности, жизни и творчеству Сергея Эйзенштейна, а не только его графике. Парадоксально, что концептуальные эйзенштейновские выставки были в Германии и Великобритании, в Японии, Польше и Бразилии, но не на родине. Свежий взгляд молодых кураторов ярко представляет публике образ великого режиссера и теоретика в канун 100-летия его шедевра — “Броненосца “Потемкин””, — подчеркнул научный консультант выставки, киновед, историк кино, специалист по творчеству Эйзенштейна Наум Клейман.

Кадр из фильма «Иван Грозный»
Кадр из фильма «Иван Грозный»

Особое место на выставке занял документальный фильм, который исследует вклад Эйзенштейна в мировое кино на основе интервью с известными киноведами. Как отметил куратор проекта Александр Югай, команда не стремилась показать зрителям «всего Эйзенштейна».

«Киноведы посвящают его творчеству целую жизнь. “Читать” Эйзенштейна можно бесконечно, и каждый раз будет казаться, что вы стоите лишь у кромки океана, а впереди таятся новые глубины. Поэтому эта выставка — лишь приглашение войти в мир великого мастера», — заключил он.