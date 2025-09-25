Звезда «Комбинации» воссоединилась с бывшим мужем на дне рождения сына

«В этом году решили попробовать отметить день рождения Гоши утром! Так как к вечеру малыши устают уже, и в прошлом году праздник вечером был нами пережит сложнее. Специально к этому дню приехал мой папа. Он живет на черноморском побережье и два дня ехал на поезде к своему внуку с подарками. Уже в 9 утра наши мужчины (папа Гоши и мой папа) принесли цветы и чудесное настроение! Для меня это главный праздник в году», — отметила знаменитость.