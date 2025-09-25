Звезда «Комбинации» воссоединилась с бывшим мужем на дне рождения сына

Звезда сериала «Комбинация» Анастасия Уколова воссоединилась с бывшим мужем на дне рождения сына. Актриса поделилась в соцсетях кадрами с праздника в честь трехлетия мальчика.
«В этом году решили попробовать отметить день рождения Гоши утром! Так как к вечеру малыши устают уже, и в прошлом году праздник вечером был нами пережит сложнее. Специально к этому дню приехал мой папа. Он живет на черноморском побережье и два дня ехал на поезде к своему внуку с подарками. Уже в 9 утра наши мужчины (папа Гоши и мой папа) принесли цветы и чудесное настроение! Для меня это главный праздник в году», — отметила знаменитость.
Артистка почти три года состояла в браке с Юрием Горовым. Актриса не показывала лицо избранника, но отмечала, что они учились в одной школе, и муж был ее первой любовью. Звезда не афишировала свой развод, однако в феврале 2025 года призналась, что обратилась за помощью к психологу. А в июне 2025 года стало известно, что Мосгорсуд официально расторг брак знаменитости. Распоряжение было опубликовано на сайте инстанции в день рождения Уколовой.
Знаменитость говорила в интервью, что оказалась совершенно не готова к материнству. По словам Уколовой, она не знала, как наладить грудное вскармливание, уложить и успокоить ребенка, поэтому нанимала разных консультантов. Звезда признавалась, что была очень тревожной и много плакала из-за страха причинить вред сыну. Тогда она решила взять на работу няню, и с этого момента многое изменилось.
Ранее Анастасия Уколова опубликовала фото с сыном, не скрывая его лица.