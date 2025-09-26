Звезды «Папиных дочек» появились на публике в жакетах на голое тело

Звезды «Папиных дочек», актрисы Елизавета Арзамасова и Мирослава Карпович пришли на премьеру сезона телеканала СТС.
Актрисы предпочли для премьеры классические жакеты на голое тело. Арзамасова появилась в зеленом жакете и юбке-карандаш, а Карпович — черных прямых брюках и жакете.
Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023 года. В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодой отец самостоятельно воспитывает девочек.
Премьера последнего на данный момент третьего сезона шоу состоялась 2 января 2025 года. В нем Веник скрывает от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара попадает в нелепые ситуации.
