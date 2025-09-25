Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агата Муцениеце пожаловалась на сложный характер 9-летней дочери

Актриса рассказала, что Мия очень придирчива к одежде

Агата Муцениеце показала новые кадры со своими детьми — 12-летним сыном Тимофеем и девятилетней дочерью Мией. Она рассказала, что друзья сделали подарок для Мии — розовую шапку с рожками.

Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети
Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети

36-летняя актриса призналась, что наследница в восторге от подарка, хотя обычно очень придирчива к одежде. Звезда фильма «Тур с Иванушками» отметила, что у дочери сложный характер.

«Друзья, Мии угодить с одеждой просто невозможно! Она противная ужасно! А про эту шапку что ты сказала? Что она легендарная и теперь любимая шапенция!», — высказалась Муцениеце.

Также она показала, как Мия вместе с Тимофеем играли на фортепиано. В какой-то момент сын начал прятаться от камеры матери. Но она попросила его не смущаться и продолжать играть.

Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети
Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети

Напомним, Агата Муцениеце родила детей в браке с Павлом Прилучным. В 2020 году они развелись. Актриса с 2024 года судилась с бывшим мужем из-за сына. Тимофей около года жил с отцом и его новой семьей и отказывался общаться с матерью.

Летом 2025 года Тимофей помирился с Муцениеце и переехал жить к ней. В конце августа актриса вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. У пары скоро родится дочь.

Ранее Муцениеце отдохнула в родной деревне в Латвии. 