Агата Муцениеце показала новые кадры со своими детьми — 12-летним сыном Тимофеем и девятилетней дочерью Мией. Она рассказала, что друзья сделали подарок для Мии — розовую шапку с рожками.
36-летняя актриса призналась, что наследница в восторге от подарка, хотя обычно очень придирчива к одежде. Звезда фильма «Тур с Иванушками» отметила, что у дочери сложный характер.
«Друзья, Мии угодить с одеждой просто невозможно! Она противная ужасно! А про эту шапку что ты сказала? Что она легендарная и теперь любимая шапенция!», — высказалась Муцениеце.
Также она показала, как Мия вместе с Тимофеем играли на фортепиано. В какой-то момент сын начал прятаться от камеры матери. Но она попросила его не смущаться и продолжать играть.
Напомним, Агата Муцениеце родила детей в браке с Павлом Прилучным. В 2020 году они развелись. Актриса с 2024 года судилась с бывшим мужем из-за сына. Тимофей около года жил с отцом и его новой семьей и отказывался общаться с матерью.
Летом 2025 года Тимофей помирился с Муцениеце и переехал жить к ней. В конце августа актриса вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. У пары скоро родится дочь.
Ранее Муцениеце отдохнула в родной деревне в Латвии.