Напомним, Агата Муцениеце родила детей в браке с Павлом Прилучным. В 2020 году они развелись. Актриса с 2024 года судилась с бывшим мужем из-за сына. Тимофей около года жил с отцом и его новой семьей и отказывался общаться с матерью.