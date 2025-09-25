Женя из «Папиных дочек» пришла на премьеру в мини-юбке и укороченном жакете

Исполнительница роли Жени из сериала «Папины дочки», актриса Дарья Мельникова, пришла на премьеру сезона телеканала СТС.
Знаменитость появилась на публике в серых мини-юбке и укороченном жакете с белым воротником. Образ дополнила бежевая сумка из кожи. Волосы ей собрали в пучок и сделали легкий макияж с блеском на губах.
Звезда «Папиных дочек» в июне 2024 года рассекретила пополнение в семье. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения Романа Набатова. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика актриса снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Знаменитость тщательно скрывала свою третью беременность.
Ранее Дарья Мельникова показала свою годовалую дочь.