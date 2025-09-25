Женя из «Папиных дочек» пришла на премьеру в мини-юбке и укороченном жакете

Звезда «Папиных дочек» в июне 2024 года рассекретила пополнение в семье. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения Романа Набатова. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика актриса снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Знаменитость тщательно скрывала свою третью беременность.