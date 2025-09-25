В Кремле объяснили успех мультфильма «Маша и медведь» в мире

«Мультсериал “Маша и Медведь” стал очень конкурентоспособным на рынке арабских стран, мусульманских стран. Почему? Потому что девочка в косыночке и в длинном платье соответствовала их культурным кодам. Не русалочка с декольте, а девочка в косыночке и в длинном платье. И это были многомиллиардные продажи. Не столько даже прав на трансляцию, хотя это тоже, сколько на лицензии производства игрушек и прочего мерча, который связан с хитовыми сериалами», — сказал Новиков.