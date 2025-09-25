Ричмонд
Гарик Харламов и Денис Власенко снимаются в комедии о призраке: первые кадры

Харламов играет мошенника, а Власенко — полицейского в фильме «Я призрак»
Гарик Харламов и Денис Власенко на съемках фильма «Я призрак»
Гарик Харламов и Денис Власенко на съемках фильма «Я призрак»

Начались съемки комедийного детектива «Я призрак» с Гариком Харламовым и Денисом Власенко в главных ролях.

По сюжету, талантливый аферист Паша «Ветерок» (Харламов) зарабатывает денег на финансовой пирамиде и планирует отправиться на Бали. Но его планы нарушает смертельный выстрел из снайперской винтовки. Расследованием убийства Паши занимается молодой оперативник Леша Болдырев (Власенко), тоже вложившийся в пирамиду ради лечения больной бабушки.

Однажды перед ним является призрак «Ветерка», готовый искупить свою вину перед всеми, кого обманул. Паша помогает оперу расследовать собственное убийство, а Леша помогает мошеннику заслужить прощение.

Съемки фильма «Я призрак»
Съемки фильма «Я призрак»

По словам сценариста и режиссера Эмиля Никогосяна, фильм будет уникальным жанровым сочетанием и соединит комедию, детектив, экшн и романтику.

Денис Власенко на съемках фильма «Я призрак»
Денис Власенко на съемках фильма «Я призрак»
Гарик Харламов и Денис Власенко на съемках фильма «Я призрак»
Гарик Харламов и Денис Власенко на съемках фильма «Я призрак»

«Меня сразу привлек сценарий — он обаятельный, по-хулигански живой, с яркими шутками и неожиданными спецэффектами, — рассказал Денис Власенко. — Мой персонаж — полицейский, который в душе все еще тот самый ребенок, верящий в супергероев. Именно эта детская мечта помогает ему сохранять себя в непростом мире и оставаться верным своим принципам».

Гарик Харламов, Эмиль Никогосян, Алена Долголенко на съемках фильма «Я призрак»
Гарик Харламов, Эмиль Никогосян, Алена Долголенко на съемках фильма «Я призрак»
Антон Филипенко и Андрей Федорцов на съемках фильма «Я призрак»
Антон Филипенко и Андрей Федорцов на съемках фильма «Я призрак»

Другие роли в фильме исполняют Алена Долголенко, Борис Дергачев, Антон Филипенко, Анна Михалкова, Андрей Федорцов, Александр Робак, Евгений Санников, Никита Никитин. Среди продюсеров — Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Артем Михалков.

Тина Канделаки на съемках фильма «Я призрак»
Тина Канделаки на съемках фильма «Я призрак»

Производством картины занимается кинокомпания 1−2−3 Production совместно с телеканалом ТНТ. Дата выхода фильма пока неизвестна.