Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кэтрин Зета-Джонс: 5 фильмов, которые превратили ее в легенду Голливуда

От драм до комедий — Кэтрин Зета-Джонс покорила зрителей своим талантом. Эти пять фильмов превратили актрису в настоящую голливудскую икону
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кэтрин Зета-Джонс в фильме Терминал
Кэтрин Зета-Джонс в фильме «Терминал»

Кэтрин Зета-Джонс — одна из тех актрис, которые умеют одинаково ярко смотреться и в музыкальных комедиях, и в драматических ролях. Ее харизма, красота и природное обаяние сделали ее настоящей голливудской дивой конца 90-х и начала 2000-х. За свою карьеру она снялась во множестве разноплановых картин, но есть фильмы, которые стали настоящими вехами в ее творчестве и подарили зрителям незабываемые образы.

Каждая ее работа — это пример того, как актриса может полностью растворяться в роли и при этом оставаться яркой звездой. Сегодня мы вспомним пять фильмов, которые стоит обязательно посмотреть, если хочется узнать Кэтрин Зета-Джонс во всей ее кинематографической многогранности.

«Маска Зорро» (1998)

Кэтрин Зета-Джонс в фильме Маска Зорро
Кэтрин Зета-Джонс в фильме «Маска Зорро»

Эта приключенческая картина стала настоящим прорывом для Кэтрин Зета-Джонс. Ее героиня Элен пленяет зрителей своей красотой, смелостью и харизмой. В тандеме с Антонио Бандерасом актриса создала экранный дуэт, от которого невозможно было оторвать взгляд.

Фильм «Маска Зорро» подарил Зета-Джонс международную известность и сделал ее одной из самых востребованных актрис Голливуда. Сцены поединков и романтическая линия в исполнении актрисы стали культовыми, а ее участие превратило фильм в один из главных хитов 90-х.

«Траффик»

Кэтрин Зета-Джонс в фильме Траффик
Кэтрин Зета-Джонс в фильме «Траффик»

В драме Стивена Содерберга Кэтрин Зета-Джонс сыграла жену наркоторговца, чья жизнь рушится на глазах. Ее героиня сталкивается с моральными дилеммами, вынуждена принимать трудные решения и буквально трансформируется по ходу фильма. Эта роль показала, что актриса способна справляться с серьезными драматическими задачами.

Критики высоко оценили ее игру, а сам фильм «Траффик» получил несколько «Оскаров». Для Зета-Джонс это был шаг в сторону зрелых ролей, которые раскрывали ее глубину и драматический талант.

«Чикаго»

Кэтрин Зета-Джонс в фильме Чикаго
Кэтрин Зета-Джонс в фильме «Чикаго»

Музыкальный фильм стал вершиной карьеры актрисы и принес ей «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Ее Келли — харизматичная, дерзкая и невероятно артистичная героиня, которая мгновенно завоевала сердца зрителей. Танцевальные и вокальные номера в исполнении Зета-Джонс до сих пор считаются эталонными.

Работа в «Чикаго» превратила актрису в настоящую икону мюзиклов. Эта роль показала, что Зета-Джонс способна совмещать актерскую игру, вокал и танцы на самом высоком уровне, создавая многослойный и запоминающийся образ.

«Западня» 

Кэтрин Зета-Джонс и Шон Коннери в фильме Западня
Кэтрин Зета-Джонс и Шон Коннери в фильме «Западня» 

Триллер «Западня» с элементами романтики, где Кэтрин Зета-Джонс сыграла напарницу и одновременно соперницу героя Шона Коннери. Их дуэт был не только эффектным, но и полным напряжения, что сделало фильм захватывающим до последнего кадра. Сцены со знаменитой «лазерной тренировкой» стали одной из визитных карточек актрисы.

Эта роль укрепила ее статус звезды и показала ее универсальность. Она одинаково убедительна в романтических сценах и в напряженных моментах, а харизма позволила ей органично существовать рядом с легендарным Коннери.

«Терминал»

Кэтрин Зета-Джонс в фильме Терминал
Кэтрин Зета-Джонс в фильме «Терминал»

В фильме Стивена Спилберга Кэтрин Зета-Джонс сыграла стюардессу Амелию, которая становится частью истории главного героя в исполнении Тома Хэнкса. Ее героиня — женщина, застрявшая в собственных сомнениях и чувствах, что делает ее особенно близкой и понятной зрителям. Эта работа стала одной из самых тонких и чувственных в карьере актрисы.

Критики отмечали, что именно благодаря игре Зета-Джонс романтическая линия фильма получилась такой живой и человечной. «Терминал» показал ее способность быть не только яркой, но и глубокой, способной тронуть зрителя искренностью.