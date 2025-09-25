Кэтрин Зета-Джонс — одна из тех актрис, которые умеют одинаково ярко смотреться и в музыкальных комедиях, и в драматических ролях. Ее харизма, красота и природное обаяние сделали ее настоящей голливудской дивой конца 90-х и начала 2000-х. За свою карьеру она снялась во множестве разноплановых картин, но есть фильмы, которые стали настоящими вехами в ее творчестве и подарили зрителям незабываемые образы.
Каждая ее работа — это пример того, как актриса может полностью растворяться в роли и при этом оставаться яркой звездой. Сегодня мы вспомним пять фильмов, которые стоит обязательно посмотреть, если хочется узнать Кэтрин Зета-Джонс во всей ее кинематографической многогранности.
«Маска Зорро» (1998)
Эта приключенческая картина стала настоящим прорывом для Кэтрин Зета-Джонс. Ее героиня Элен пленяет зрителей своей красотой, смелостью и харизмой. В тандеме с Антонио Бандерасом актриса создала экранный дуэт, от которого невозможно было оторвать взгляд.
Фильм «Маска Зорро» подарил Зета-Джонс международную известность и сделал ее одной из самых востребованных актрис Голливуда. Сцены поединков и романтическая линия в исполнении актрисы стали культовыми, а ее участие превратило фильм в один из главных хитов 90-х.
«Траффик»
В драме Стивена Содерберга Кэтрин Зета-Джонс сыграла жену наркоторговца, чья жизнь рушится на глазах. Ее героиня сталкивается с моральными дилеммами, вынуждена принимать трудные решения и буквально трансформируется по ходу фильма. Эта роль показала, что актриса способна справляться с серьезными драматическими задачами.
Критики высоко оценили ее игру, а сам фильм «Траффик» получил несколько «Оскаров». Для Зета-Джонс это был шаг в сторону зрелых ролей, которые раскрывали ее глубину и драматический талант.
«Чикаго»
Музыкальный фильм стал вершиной карьеры актрисы и принес ей «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Ее Келли — харизматичная, дерзкая и невероятно артистичная героиня, которая мгновенно завоевала сердца зрителей. Танцевальные и вокальные номера в исполнении Зета-Джонс до сих пор считаются эталонными.
Работа в «Чикаго» превратила актрису в настоящую икону мюзиклов. Эта роль показала, что Зета-Джонс способна совмещать актерскую игру, вокал и танцы на самом высоком уровне, создавая многослойный и запоминающийся образ.
«Западня»
Триллер «Западня» с элементами романтики, где Кэтрин Зета-Джонс сыграла напарницу и одновременно соперницу героя Шона Коннери. Их дуэт был не только эффектным, но и полным напряжения, что сделало фильм захватывающим до последнего кадра. Сцены со знаменитой «лазерной тренировкой» стали одной из визитных карточек актрисы.
Эта роль укрепила ее статус звезды и показала ее универсальность. Она одинаково убедительна в романтических сценах и в напряженных моментах, а харизма позволила ей органично существовать рядом с легендарным Коннери.
«Терминал»
В фильме Стивена Спилберга Кэтрин Зета-Джонс сыграла стюардессу Амелию, которая становится частью истории главного героя в исполнении Тома Хэнкса. Ее героиня — женщина, застрявшая в собственных сомнениях и чувствах, что делает ее особенно близкой и понятной зрителям. Эта работа стала одной из самых тонких и чувственных в карьере актрисы.
Критики отмечали, что именно благодаря игре Зета-Джонс романтическая линия фильма получилась такой живой и человечной. «Терминал» показал ее способность быть не только яркой, но и глубокой, способной тронуть зрителя искренностью.