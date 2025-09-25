Кэтрин Зета-Джонс — одна из тех актрис, которые умеют одинаково ярко смотреться и в музыкальных комедиях, и в драматических ролях. Ее харизма, красота и природное обаяние сделали ее настоящей голливудской дивой конца 90-х и начала 2000-х. За свою карьеру она снялась во множестве разноплановых картин, но есть фильмы, которые стали настоящими вехами в ее творчестве и подарили зрителям незабываемые образы.