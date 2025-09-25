Ричмонд
Звезду «Гарри Поттера» не пригласили на встречу с фанатами франшизы

Джесси Кейв не пригласили на встречу с фанатами «Гарри Поттера» из-за OnlyFans
Джесси Кейв
Джесси КейвИсточник: Legion-Media.ru

Британская актриса Джесси Кейв, известная по роли студентки Лаванды Браун во франшизе «Гарри Поттер», пожаловалась на внесение в черный список из-за ее аккаунта на платформе OnlyFans. Об этом пишет Deadline.

По словам знаменитости, ее не пригласили на встречу с фанатами «Гарри Поттера» из-за наличия страницы на платформе. Организаторы объяснили, что работа на OnlyFans связана с порнографией, поэтому актрису не ждут на семейном мероприятии.

«Это меня озадачило. Некоторые актеры, которых зовут на встречи, снимались в постельных сценах и оголялись в фильмах и сериалах. Я просто балуюсь с волосами!» — возмутилась актриса.

О том, что Кейв создала аккаунт на OnlyFans, стало известно в марте. Артистка заявила, что планирует выкладывать на странице контент для взрослых с фетишем на длинные волосы. Решение о создании аккаунта она приняла из-за финансовых трудностей в связи с отсутствием работы в киноиндустрии.