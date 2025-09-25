Звезду «Гарри Поттера» не пригласили на встречу с фанатами франшизы

О том, что Кейв создала аккаунт на OnlyFans, стало известно в марте. Артистка заявила, что планирует выкладывать на странице контент для взрослых с фетишем на длинные волосы. Решение о создании аккаунта она приняла из-за финансовых трудностей в связи с отсутствием работы в киноиндустрии.