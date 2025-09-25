Раскрыт гонорар Никиты Кологривого за съемочный день

Ранее стало известно, что Кологривый во время съемок попал под камнепад. Сообщалось, что оползень начался, когда автомобиль с артистом ехал по горному серпантину. Грунт с камнями пошел на дорогу. Актер вышел расчистить проезд, и один из камней попал в него.