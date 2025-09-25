Раскрыт гонорар Никиты Кологривого за съемочный день

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый зарабатывает от 250 тысяч рублей за один съемочный день. Об этом сообщает KP.RU.
Отмечается, что гонорары актера выросли из-за его популярности среди режиссеров и продюсеров. По словам собеседника издания, стоимость участия Кологривого в фильме или сериале зависит от самого проекта и «субъективных факторов».
Артист наиболее известен по ролям в проектах «По щучьему велению», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Подольские курсанты» и «Август». Он также сыграет рок-музыканта Юрия Клинских, более известного как Юра Хой, в грядущем байопике «Сектор Газа».
Ранее стало известно, что Кологривый во время съемок попал под камнепад. Сообщалось, что оползень начался, когда автомобиль с артистом ехал по горному серпантину. Грунт с камнями пошел на дорогу. Актер вышел расчистить проезд, и один из камней попал в него.