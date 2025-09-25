Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмма Уотсон захотела наладить отношения с Джоан Роулинг после скандала

Актриса заявила, что хочет наладить отношения с Джоан Роулинг
Эмма Уотсон, 2016 год
Эмма Уотсон, 2016 годИсточник: Legion-Media.ru

Британская актриса Эмма Уотсон заявила, что хотела бы наладить отношения с автором произведений о Гарри Поттере писательницей Джоан Роулинг. Об этом пишет Deadline.

Актриса подчеркнула, что ценит время, проведенное с Роулинг во время работы над экранизациями книг о юном волшебнике. По словам Уотсон, она сожалеет, что разговор с писательницей из-за ее высказываний о трансгендерах (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) так и не состоялся.

«Я бы очень хотела, чтобы люди, которые не согласны с моим мнением, все равно любили меня. И я надеюсь, что смогу любить людей, мнение которых не разделяю», — объяснила Уотсон.

Звезда «Гарри Поттера» добавила, что по-прежнему благодарна Роулинг за создание персонажа Гермионы Грейнджер. Уотсон призналась, что надеется однажды разрешить конфликт с писательницей.

Ранее Эмма Уотсон заявила, что «ее жизнь достигла дна».