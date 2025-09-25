Ричмонд
Ирина Пегова впервые показала фото с новым возлюбленным

Актриса недавно посетила премьеру фильма «Август» с новым избранником

Ирина Пегова побывала на премьере фильма «Август». Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». 47-летняя актриса вышла в свет со своим возлюбленным, актером Сергеем Мариным.

Ирина Пегова и Сергей Марин, фото: соцсети
Ирина Пегова и Сергей Марин, фото: соцсети

Однако на дорожке они появились по отдельности. Все же фотографы успели заснять пару в холле кинотеатра. Совместным фото артистка поделилась в личном блоге.

Пегова для мероприятия выбрала кожаное темно-коричневое платье длины миди и черные туфли-лодочки на каблуках.

Ирина Пегова на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба
Ирина Пегова на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба

Звезда фильма «Прогулка» распустила длинные волосы и сделала нежный макияж. Свой образ она дополнила черной сумочкой через плечо на золотой цепочке. 37-летний Марин надел черный классический костюм и футболку.

Напомним, Ирина Пегова и Сергей Марин вместе снимались в сериале «Царская прививка», в котором актриса сыграла Екатерину II, а актер — Григория Орлова, фаворита императрицы. Звезды состоят в отношениях уже несколько лет. Однако долгое время они скрывали свой роман.

Пегова ранее была замужем за Дмитрием Орловым. У актеров есть 19-летняя дочь Татьяна. В 2011 году звезды развелись.