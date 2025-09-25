«Если бы люди знали, как для меня этот процесс важен и глубок, что я действительно ходила к психологу, и я думала отказываться, потому что вдруг я чем-то предам ее, предам себя. То есть в моей голове творился просто какой-то очень сложный хаос. Я снималась в условиях сложного для себя психологического эксперимента», — призналась актриса.