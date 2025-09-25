Олеся Иванченко представила многосерийный фильм «Няня Оксана» со своим участием. Накануне премьеры она дала интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала, как переживала негативную критику в связи с новой ролью.
Многие критиковали ведущую «Натальной карты» из-за того, что она якобы хочет занять место Анастасии Заворотнюк, сыгравшей похожую героиню в сериале «Моя прекрасная няня». Оказывается, из-за этого Иванченко пришлось обратиться за помощью к психологу.
«Если бы люди знали, как для меня этот процесс важен и глубок, что я действительно ходила к психологу, и я думала отказываться, потому что вдруг я чем-то предам ее, предам себя. То есть в моей голове творился просто какой-то очень сложный хаос. Я снималась в условиях сложного для себя психологического эксперимента», — призналась актриса.
Перед началом съемок, по словам Иванченко, она была зажатая и разбитая. Режиссер Жора Крыжовников посоветовал ей обратиться за помощью к психоаналитику.
«На момент, когда меня утверждают, я абсолютно зажатая, разбитая. То есть в моей голове было просто какое-то огромное количество тараканов. И Слава записал меня к психотерапевту. И перед началом чтения сценария, подготовки какой-то актерской, я четыре месяца ходила к психоаналитику. И мы прорабатывали тот момент, чтобы я разрешила себе после Анастасии Заворотнюк сыграть эту роль», — вспоминает артистка.
Ей даже пришлось начать принимать антидепрессанты, потому что сама Иванченко уже не справлялась со своим эмоциональным состоянием. Врачи поставили ей диагноз «генерализованное тревожное расстройство» и «маскированная депрессия».
«Есть форма депрессии, когда человек с виду активный, улыбается, но внутри все совсем иначе. Так было у меня. В итоге я решила попробовать антидепрессанты», — откровенно рассказала звезда.
Иванченко считает, что Заворотнюк поддержала бы ее, если бы была сейчас жива. Она со слезами на глазах призналась, что ей очень хотелось познакомиться с актрисой, о которой все всегда с теплом и добротой отзываются.
Напомним, в сериале Олеся Иванченко сыграла Оксану, которая приезжает в Москву из Краснодара. В столице ее бросает возлюбленный, но она не отчаивается и устраивается работать няней к вдовцу с тремя детьми.