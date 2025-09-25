Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Я разрешила себе сыграть эту роль»: Олеся Иванченко о сравнении с Заворотнюк

Телеведущая сыграла главную роль в сериале «Няня Оксана»
Олеся Иванченко, фото: канал «Пятница!»
Олеся Иванченко, фото: канал «Пятница!»

Олеся Иванченко представила многосерийный фильм «Няня Оксана» со своим участием. Накануне премьеры она дала интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала, как переживала негативную критику в связи с новой ролью.

Многие критиковали ведущую «Натальной карты» из-за того, что она якобы хочет занять место Анастасии Заворотнюк, сыгравшей похожую героиню в сериале «Моя прекрасная няня». Оказывается, из-за этого Иванченко пришлось обратиться за помощью к психологу.

«Если бы люди знали, как для меня этот процесс важен и глубок, что я действительно ходила к психологу, и я думала отказываться, потому что вдруг я чем-то предам ее, предам себя. То есть в моей голове творился просто какой-то очень сложный хаос. Я снималась в условиях сложного для себя психологического эксперимента», — призналась актриса.

Олеся Иванчеко в сериале «Няня Оксана»
Олеся Иванчеко в сериале «Няня Оксана»

Перед началом съемок, по словам Иванченко, она была зажатая и разбитая. Режиссер Жора Крыжовников посоветовал ей обратиться за помощью к психоаналитику.

«На момент, когда меня утверждают, я абсолютно зажатая, разбитая. То есть в моей голове было просто какое-то огромное количество тараканов. И Слава записал меня к психотерапевту. И перед началом чтения сценария, подготовки какой-то актерской, я четыре месяца ходила к психоаналитику. И мы прорабатывали тот момент, чтобы я разрешила себе после Анастасии Заворотнюк сыграть эту роль», — вспоминает артистка.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия ЗаворотнюкИсточник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Ей даже пришлось начать принимать антидепрессанты, потому что сама Иванченко уже не справлялась со своим эмоциональным состоянием. Врачи поставили ей диагноз «генерализованное тревожное расстройство» и «маскированная депрессия».

«Есть форма депрессии, когда человек с виду активный, улыбается, но внутри все совсем иначе. Так было у меня. В итоге я решила попробовать антидепрессанты», — откровенно рассказала звезда.

Иванченко считает, что Заворотнюк поддержала бы ее, если бы была сейчас жива. Она со слезами на глазах призналась, что ей очень хотелось познакомиться с актрисой, о которой все всегда с теплом и добротой отзываются.

Напомним, в сериале Олеся Иванченко сыграла Оксану, которая приезжает в Москву из Краснодара. В столице ее бросает возлюбленный, но она не отчаивается и устраивается работать няней к вдовцу с тремя детьми.