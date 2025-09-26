Петров и Бурунов снялись в образах персонажей Питта и ДиКаприо из «Однажды в… Голливуде»

В Москве прошла презентация телеканала СТС, где были представлены проекты, которые появятся в эфире в новом сезоне. В числе громких премьер осени оказалось приключенческое реалити-шоу «Форт. Возвращение легенды».
Проект был представлен пародийным промороликом, в котором коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александр Петров и Сергей Бурунов предстали в образах Клиффа Бута и Рика Далтона — персонажей Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо из фильма «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.
В ролике актеры обсуждают, что Петров теперь будет ведущим шоу «Форт. Возвращение легенды», очень похожим на программу «Форт Боярд. Возвращение», которую некогда вел Бурунов. После этого Бурунов заходит в вагончик и бурно выражает свое негодование, повторяя сцену из «Однажды в… Голливуде». Особой комичности этой ситуации добавляет тот факт, что Бурунов много лет озвучивал Леонардо ДиКаприо в фильмах с актером для российского проката.
В шоу «Форт. Возвращение легенды» примут участие российские звезды шоу-бизнеса, кино и спорта. Передвигаясь по старинному форту Кронштадта, основанному еще Петром I, они будут проходить различные испытания, чтобы открыть доступ к сокровищам.
Премьера нового проекта состоится на телеканале СТС 26 октября.