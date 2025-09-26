Петров и Бурунов снялись в образах персонажей Питта и ДиКаприо из «Однажды в… Голливуде»

В ролике актеры обсуждают, что Петров теперь будет ведущим шоу «Форт. Возвращение легенды», очень похожим на программу «Форт Боярд. Возвращение», которую некогда вел Бурунов. После этого Бурунов заходит в вагончик и бурно выражает свое негодование, повторяя сцену из «Однажды в… Голливуде». Особой комичности этой ситуации добавляет тот факт, что Бурунов много лет озвучивал Леонардо ДиКаприо в фильмах с актером для российского проката.