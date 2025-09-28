Зачем смотреть «Август» – зрелищный военный блокбастер с прорывной ролью Кологривого

О чем фильм «Август»
В августе 1944 года русское наступление выходит на западные границы СССР. Продвижение войск столь стремительно, что в Белоруссии остаются отставшие от своих значительные части немецких войск. В гигантском Шиловичском лесу разведка фиксирует аномальное поведение врага — вместо того, чтобы малыми группами пробиваться к своим, они объединяются в значительное войсковое соединение. Замечена также и активизация радиосвязи неизвестной диверсионной группы нацистов. Советское командование догадывается, что эта движуха неспроста — немцы явно задумали операцию, которая может сорвать наступление.
Найти диверсантов и захватить рацию поручено капитану СМЕРШ Алехину и его подчиненным — опытному и дерзкому контрразведчику, старшему лейтенанту Таманцеву, и водителю, сержанту Хижняку. В условиях нехватки людей начальник розыскного отдела управления контрразведки подполковник Поляков усиливает группу случайно подвернувшимся лейтенантом Блиновым, который после контузии возвращался в пехотную часть. Оперативникам удается вычислить время и место, когда немецкие диверсанты могут выйти на связь. Времени остается в обрез, и группа Алехина на свой страх и риск отправляется на задержание.
Зачем смотреть
Знаменитый фронтовой детектив Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» является одной из самых экранизируемых книг о войне, и вместе с тем история этих экранизаций сама полна драматизма. Первая попытка была предпринята еще в 70-е Витаутасом Жалакявичюсом с Сергеем Шакуровым в роли Алехина и Бориславом Брондуковым в роли Хижняка. Съемки прервали со страшным скандалом — Богомолов даже подавал в суд на Мосфильм. Материал был уничтожен.
Спустя много лет, уже в новом веке, был выпущен всем известный хит «В августе 44-го» с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным, даже разошедшийся на мемы. Блестящая, действительно, кинематографическая работа, но столь далеко ушедшая от оригинала, что вновь вызвала гнев писателя, снявшего свою фамилию с титров. Примерно в те же годы в Белоруссии была предпринята малобюджетная попытка сделать «правильную экранизацию» под названием «Дело Неман», чтобы все как в книге. Для правдоподобности (и чтобы скрыть дешевые камеры) фильм даже не цветной. Найти сведения об этой работе крайне сложно, но ее следы остались на некоторых видеохостингах (в т.ч. нарушающих российские законы). «Дело Неман» не следует путать с недавним сериалом «Операция “Неман”», который, несмотря на более продолжительный формат, явно не ставил себе целью соответствовать первоисточнику.
И вот новая экранизация — на этот раз в виде масштабного военного блокбастера «Август». Картина Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева получилась, безусловно, зрелищной и увлекательной. Сюжет значительно изменен, как и ключевая сцена с «моментом истины» (та самая, когда «бабушка приехала» — фраза, знакомая всем отечественным кинозрителям). Интрига таким образом сохранена, и развитие событий обрело второе дыхание.
Иными стали роли представителя комендатуры Аникушина (Кирилл Кузнецов) и водителя Хижняка (Илья Исаев), совершенно иначе подан Романом Мадяновым образ генерала Егорова. Сами цели врага здесь носят другой характер и позволили снять масштабные сцены боев, а не только оперативной работы. Отличные актерские работы второго плана и эпизодов. В диалогах немало юмора, оттеняющего напряжение основной интриги.
И главный успех — новый яркий и убедительный образ Таманцева в исполнении Никиты Кологривого. Это не просто лучшая работа молодого артиста, а прорыв для него как для актера, способного решать серьезные задачи. Впрочем, о том, чтобы «переиграть Галкина», здесь речь не идет — Таманцеву в принципе отдано гораздо больше времени, он тут не один из, а центральный герой. А Алехин (Сергей Безруков), в отличие от версии 2001-го года, оставлен на втором плане.
Почему можно не смотреть
Если пересъемки советских хитов можно объяснить тем, что возможности кино значительно изменились, то «В августе 44-го» 2001 года и сейчас выглядит вполне современно. А блестящие работы Миронова и Галкина поднимают планку чрезвычайно высоко. Два персонажа работали как дуэт, сложно выделить кого-то из них. В новой версии Алехин остался в тени Таманцева, и даже ключевая сцена не меняет положение дел — она вообще оказалась решена блекло. Безруков не устраивает из нее целого спектакля, как Миронов (хотя вопрос тут скорее к сценарию и режиссуре). Нет внутреннего диалога героя, который лихорадочно и напряженно просчитывает варианты, а внешне изображает упрямого простачка.
Его противник Мищенко тоже значительно уступил версии Александра Балуева и, в отличие от последнего, не запоминается. Крайне неудачна замена офицера комендатуры на водителя — интрига по поводу его поведения исчезла. В итоге получился зрелищный блокбастер с хорошими диалогами и деталями — но не захватывающий шпионский детектив.