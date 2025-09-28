Зачем смотреть «Август» – зрелищный военный блокбастер с прорывной ролью Кологривого

Спустя много лет, уже в новом веке, был выпущен всем известный хит «В августе 44-го» с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным, даже разошедшийся на мемы. Блестящая, действительно, кинематографическая работа, но столь далеко ушедшая от оригинала, что вновь вызвала гнев писателя, снявшего свою фамилию с титров. Примерно в те же годы в Белоруссии была предпринята малобюджетная попытка сделать «правильную экранизацию» под названием «Дело Неман», чтобы все как в книге. Для правдоподобности (и чтобы скрыть дешевые камеры) фильм даже не цветной. Найти сведения об этой работе крайне сложно, но ее следы остались на некоторых видеохостингах (в т.ч. нарушающих российские законы). «Дело Неман» не следует путать с недавним сериалом «Операция “Неман”», который, несмотря на более продолжительный формат, явно не ставил себе целью соответствовать первоисточнику.