Екатерина Климова опубликовала в личном блоге новые фото своих детей — 19-летнего Матвея, 17-летнего Корнея и девятилетней Беллы. Актриса поделилась новыми снимками в честь дня рождения Корнея.
«Мама, а почему когда я молчу, я все время разговариваю с Богом? Спросил меня маленький Корней, и я растерялась. Сегодня ему 17 лет. Твое сердце зорко! Душа чиста! Верь в чудеса! А я верю в тебя мой любимый сын!» — обратилась Климова к наследнику.
Ее поклонники восхитились новыми семейными кадрами. Они отметили, что 47-летняя актриса родила и воспитала потрясающих детей.
«Младший очень похож на вас, а старший на папу. Оба красавцы», «Поздравляю! Таких парней вырастила! Слава Богу! С днем рождения», «Какие красивые дети! И какая вы молодец, что вы их родили! Четверо», «Удивительно, какие все разные! И все прекрасны по-своему! С днем рождения сына! Пусть будет опорой», «Красавица — мама, и детки красивые. Старший на папу похож, а Корней на вас».
Напомним, Екатерина Климова трижды была замужем. От первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, она родила Елизавету. Девушка в 2024 году окончила журфак МГУ. Во втором браке с актером Игорем Петренко на свет появились Матвей и Корней.
Старший сын актрисы учится «Театральной школе Олега Табакова». От третьего мужа, актера Гелы Месхи, Климова родила Беллу.