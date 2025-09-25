Ричмонд
Актриса Ляпина: «Бриллиантовая бабочка» — «новое дыхание» для профессионалов

Сыгравшая принцессу в фильме «Бременские музыканты» артистка считает, что теперь появится возможность более доступного международного сотрудничества в пределах страны
Валентина Ляпина
Валентина ЛяпинаИсточник: Кино Mail

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Актриса Валентина Ляпина, сыгравшая принцессу в фильме «Бременские музыканты», убеждена, что Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» может стать «новым дыханием» для кинематографистов. Об этом она сказала ТАСС.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями академии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«С самого начала моего творческого пути у меня было огромное желание работать с представителями разных стран и культур, — отметила актриса. — Появление новой межгосударственной премии Евразийской киноакадемии “Бриллиантовая бабочка” может стать новым дыханием для российских профессионалов индустрии».

Валентина Ляпина считает, что теперь «появится возможность более доступного международного сотрудничества в пределах страны, а призовой фонд сможет вызвать высокий спрос и заинтересовать действительно перспективных и конкурентоспособных представителей искусства десятков стран, что предполагает очень высокий потенциал для развития российского кинематографа».

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, эквивалентную $1 млн, каждая следующая номинация — $250 тыс.

Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».