Валентина Ляпина считает, что теперь «появится возможность более доступного международного сотрудничества в пределах страны, а призовой фонд сможет вызвать высокий спрос и заинтересовать действительно перспективных и конкурентоспособных представителей искусства десятков стран, что предполагает очень высокий потенциал для развития российского кинематографа».