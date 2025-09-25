4 сентября на Wink вышел сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается». Сразу после премьеры заговорили о новой звезде — Марии Камовой. Ее сравнивают с героиней Ирины Муравьевой из оригинальной мелодрамы, отмечая комедийный талант и харизму актрисы.
От блогера до певицы: как появилась Маш Милаш
Мария Камова впервые заявила о себе еще в 2014 году как лайфстайл-блогер. Под псевдонимом Маш Милаш она записывала веселые ролики с танцами и пранками, делала репортажи с гламурных мероприятий, а также исполняла каверы на песни «Ленинграда», Юлианны Карауловой и группы IOWA. Позже Камова попробовала запустить собственное шоу «Милаш может?».
Весной 2019-го Маша заявила, что хочет посвятить себя музыке и написанию текстов. С этого момента Камова стала активнее публиковать каверы (в том числе на Doja Cat) и собственные песни, выступая под именем MILASH. Наибольшую популярность ей принесли треки «Так-так», «Дин-дон», «Закрой рот» и «Windows XP».
В 2021 году вышел ее первый EP «Шучу», а также несколько синглов и коллабораций с Сявой (Anaconda) и Марьяной Ро («Ямми»). В июле 2023-го певица представила полноформатный альбом First Album с 13 треками в разных жанрах.
К лету 2025-го общая аудитория Маши в соцсетях приблизилась к пяти миллионам. За год до этого она вошла в список Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа». Параллельно артистка участвовала в разных шоу, среди которых «Сессия» Дмитрия Диброва, «Токсики» Артем Винокура и Ильи Соболева, а также «Подкаст №1» Эльдара Джарахова.
Скандалы и конфликты: от Эдварда Била до обвинения в мошенничестве
В 2020 году у Марии Камовой произошел громкий конфликт с блогером Эдвардом Билом. По словам Маши, он разозлился на нее из-за отсутствия взаимности, угрожал и даже сжег ее водительские права. В ответ Милаш записала разоблачающее видео и выпустила дисс на коллегу.
В 2021 году вокруг Камовой разгорелся новый скандал. Она выложила бэкстейдж со съемок клипа с участием афроамериканца, после чего подверглась травле в националистическом сообществе «Мужское государство» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Подписчики паблика начали массово жаловаться на ее аккаунт, и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогера был заблокирован. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
В этот период Маша перешла на стриминг-платформу Twitch, где придумала новый формат — спонтанные уличные беседы и шутки со случайными прохожими. Он оказался успешным, и когда Камова вернулась на прежнюю площадку, ее аудитория и известность стремительно выросли.
В 2024 году в СМИ появилась информация, что Камову обвиняют в мошенничестве на сумму около миллиона рублей. Подписчики утверждали, что получили сообщения о розыгрыше от имени Маши: якобы можно выиграть 3 тысячи долларов, оплатив небольшую «комиссию». Те, кто перевел деньги, так и не стали обладателями обещанного приза и обратились в полицию.
Камова через другие соцсети заявила, что сама стала жертвой хакеров: розыгрыш провели мошенники, взломавшие ее аккаунт. По словам блогера, она также обратилась в правоохранительные органы.
Главная роль в сериале «Москва слезам не верит» и кинокарьера
На экране Мария Камова впервые появилась в романтической комедии «Любовь с ограничениями» (2017). Затем последовали небольшие роли в сериалах «Гражданский брак» (2017) и «Перепутанные» (2019).
Переломным моментом стала работа в ремейке культовой мелодрамы «Москва слезам не верит. Все только начинается» (2025). Сюжет проекта Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской переносит зрителей в нулевые, а затем разворачивается двадцать лет спустя. Камова исполнила юную версию героини, которую в фильме Владимира Меньшова играла Ирина Муравьева. В сериале ее зовут Маша: она жизнерадостная и обаятельная девушка, мечтающая выйти замуж за иностранца и получить от жизни максимум.
По словам актрисы, путь к роли оказался долгим: она целый год ходила на кастинги, прошла дополнительные актерские курсы и даже занималась с коучем. «Меня научили технически плакать, чтобы сцены выглядели достоверно», — рассказала Мария в шоу Эльдара Джарахова. При этом у нее уже была база: Камова окончила Институт современного искусства по специальности «Режиссер-балетмейстер» и колледж ГИТИСа.
Реакция профессионального сообщества оказалась теплой. На премьере Марии лично выразили поддержку коллеги, в том числе Сергей Бурунов. «Он сказал мне „браво“, и это было очень важно — я не ожидала такого приема», — призналась актриса.
Камова также вошла в актерский состав традиционного новогоднего киноальманаха «Елки»: в декабре 2025 года зрители увидят ее в 12-й части проекта, где она сыграла героиню по имени Марина.
Личная жизнь и семья Марии Камовой
Мария Камова родилась 23 июня 1996 года в Москве. По одним данным, ее родители были педагогами, по другим — отец работал электриком, а мать — швеей. В СМИ также упоминается, что дедушка актрисы, писатель Борис Камов, посвятил несколько произведений Аркадию Гайдару. У Марии есть брат Дмитрий, ко мнению которого она нередко прислушивается.
На данный момент Камова не замужем и открыто говорит, что хотела бы найти хотя бы близкого друга. В одном из интервью актриса призналась, что в юности у нее был роман с мужчиной гораздо старше себя, и этот опыт негативно повлиял на ее самооценку.
История Маши Камовой — пример того, как блогер может вырасти в певицу и актрису, пройти через скандалы и взлеты, но сохранить открытость и желание двигаться дальше. Ее путь в кино только начинается, и впереди у восходящей звезды, судя по всему, немало ярких ролей.