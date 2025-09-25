В 2021 году вокруг Камовой разгорелся новый скандал. Она выложила бэкстейдж со съемок клипа с участием афроамериканца, после чего подверглась травле в националистическом сообществе «Мужское государство» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Подписчики паблика начали массово жаловаться на ее аккаунт, и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогера был заблокирован. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.