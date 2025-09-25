Ричмонд
Дочь Сергея Бондарчука вспомнила о планах отца снять фильм по сценарию Шукшина

Василий Шукшин в фильме «Калина красная»
Василий Шукшин в фильме «Калина красная»

Дочь режиссера Сергея Бондарчука Наталья призналась в интервью kp.ru, что отец тяжело переживал смерть актера и писателя Василия Шукшина и глубоко сожалел, что не успел снять картину о Степане Разине по его сценарию.

Бондарчук пообещал Шукшину, что возьмется за ленту по окончании работы над драмой «Они сражались за Родину» — в том числе договорится с цензорами.

«Делом всей жизни для Шукшина было снять фильм о Разине по своему роману “Я пришел дать вам волю”. Себя он видел в роли Стеньки. Но чиновники оттягивали съемки. Боялись картины про волю», — пояснила дочь режиссера.

Съемки проекта, уточнила наследница, так и не начались, поскольку Шукшина не стало. И на премьере фильма «Они сражались за Родину» отец ей прошептал: «Лучше бы его [фильма] не было. Вася, Вася, Вася…» Таким образом Бондарчук намекнул, что сожалеет о том, что взялся за свой проект вместо того, что предлагал друг.

По словам Натальи, отец очень любил Шукшина. Она также вспомнила, как однажды супруга актера Лидия Федосеева-Шукшина рассказала трогательную историю о муже.

«Едут они с Шукшиным в поезде, и вдруг он как зарыдает. Лида всполошилась: “Вася! Что с тобой?” А он сквозь рыдания говорит: “Разина не стало!” То есть он в своем сознании пережил этот момент», — поделилась Бондарчук.

Ранее стало известно, что более 60 мероприятий запланировано к юбилею Василия Шукшина.