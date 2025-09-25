События сериала разворачиваются в конце XIX века. Жителей маленького провинциального города N поразило убийство всей семьи Охапкиных. Поисками преступника занимается околоточный надзиратель — опытный полицейский с военным прошлым Иван Хватов (Устюгов). Собирая информацию, он навещает аристократа и заядлого карточного игрока графа Добужинского, который мог быть замешан в этом деле. Но сестра Добужинского, графиня Ольга (Александрова), уверенная в невиновности брата, начинает собственное расследование. Со временем Хватов и графиня образуют крепкий детективный тандем.