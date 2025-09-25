Ричмонд
Марина Александрова играет графиню-сыщицу в сериале с Александром Устюговым

Смотрите фоторепортаж со съемок исторического детектива «Околоточный»
Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»

Начались съемки исторического детектива «Околоточный» про преступления, совершенные в маленьком городке. Герой Александра Устюгова будет вести расследование, а помогать ему будет скучающая графиня в исполнении Марины Александровой.

События сериала разворачиваются в конце XIX века. Жителей маленького провинциального города N поразило убийство всей семьи Охапкиных. Поисками преступника занимается околоточный надзиратель — опытный полицейский с военным прошлым Иван Хватов (Устюгов). Собирая информацию, он навещает аристократа и заядлого карточного игрока графа Добужинского, который мог быть замешан в этом деле. Но сестра Добужинского, графиня Ольга (Александрова), уверенная в невиновности брата, начинает собственное расследование. Со временем Хватов и графиня образуют крепкий детективный тандем.

Александр Устюгов и Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Александр Устюгов и Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Иван Колесников и Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Иван Колесников и Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Иван Колесников и Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Иван Колесников и Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»

Режиссером «Околоточного» выступает Нурбек Эген («Переговорщик», «Мажор»), сценарий написали Александр Карпов и Тимур Эзугбая.

Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»
Марина Александрова на съемках сериала «Околоточный»

Производством сериала занимается Киностудия «Москино» при поддержке Института развития интернета по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ.