Начались съемки исторического детектива «Околоточный» про преступления, совершенные в маленьком городке. Герой Александра Устюгова будет вести расследование, а помогать ему будет скучающая графиня в исполнении Марины Александровой.
События сериала разворачиваются в конце XIX века. Жителей маленького провинциального города N поразило убийство всей семьи Охапкиных. Поисками преступника занимается околоточный надзиратель — опытный полицейский с военным прошлым Иван Хватов (Устюгов). Собирая информацию, он навещает аристократа и заядлого карточного игрока графа Добужинского, который мог быть замешан в этом деле. Но сестра Добужинского, графиня Ольга (Александрова), уверенная в невиновности брата, начинает собственное расследование. Со временем Хватов и графиня образуют крепкий детективный тандем.
Другие роли в сериале исполняют Иван Колесников, Александр Балуев, Карина Андоленко и Игорь Хрипунов.
Режиссером «Околоточного» выступает Нурбек Эген («Переговорщик», «Мажор»), сценарий написали Александр Карпов и Тимур Эзугбая.
Производством сериала занимается Киностудия «Москино» при поддержке Института развития интернета по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ.