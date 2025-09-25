TMZ: звезда сериала «Звездный путь» Уильям Шетнер госпитализирован в США

Американский актер Уильям Шетнер, известный своей ролью капитана Кирка в сериале «Звездный путь», попал в больницу в США, сообщает портал TMZ.
94-летнему актеру стало плохо из-за резкого повышения уровня сахара в крови. В среду вечером он почувствовал недомогание, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе. Шетнер вызвал медиков сам. Позже в больнице он прошел обследование.
По информации источника, состояние актера удовлетворительное, и он чувствует себя хорошо. Несмотря на преклонный возраст, Шетнер продолжает активно работать, недавно он участвовал в фан-конференциях и продолжает заниматься проектами, связанными с ролью капитана Джеймса Т. Кирка.