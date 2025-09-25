Ричмонд
Леонардо ДиКаприо посоветовали сменить имя в начале карьеры

Актер Леонардо ДиКаприо рассказал, что ему советовали сменить имя
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Актер Леонардо ДиКаприо признался, что в начале карьеры продюсеры советовали ему сменить имя. Его слова передает People.

По словам знаменитости, продюсеры посчитали его имя и фамилию «слишком этническими». Они были уверены, что его никто не возьмет на работу. Агенты хотели дать актеру псевдоним Ленни Уильямс. На тот момент артисту было около 12−13 лет.

ДиКаприо рассказал, что его отец был категорически против псевдонима. Мужчина не позволил, чтобы его сыну сменили имя.

Ранее стало известно, что Леонардо ДиКаприо снова снимется в фильме Мартина Скорсезе.