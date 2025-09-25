Ричмонд
24-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя снялась без бюстгальтера с газетой

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, снялась топлес. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кайя Гербер / фото: соцсети
Кайя Гербер / фото: соцсети

24-летняя знаменитость предстала без бюстгальтера, прикрыв грудь газетой On The Rag. Модель надела темные брюки, золотое ожерелье и очки для зрения. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

В начале сентября звезда и ее новый возлюбленный Льюис Пуллман стали гостями премьеры фильма «Завещание Анны Ли», которая прошла в рамках Венецианского фестиваля. Модель появилась на красной дорожке в черном полупрозрачном платье, украшенном пайетками, и туфлях на каблуках. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки и клатч. Актер выбрал брючный костюм, белую рубашку с бабочкой, очки и туфли. На мероприятии влюбленные держались за руки, целовались и обнимали друг друга.

В мае девушка появилась на премьере сериала «Гиперкомпенсация», которая прошла в Лос-Анджелесе. Модель вышла на красную дорожку в черном топе, микрошортах, чулках, сером жакете и лаковых туфлях на каблуках. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками, румянами и нюдовой помадой.

Ранее 59-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в полурасстегнутой рубашке.