24-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес

В начале сентября звезда и ее новый возлюбленный Льюис Пуллман стали гостями премьеры фильма «Завещание Анны Ли», которая прошла в рамках Венецианского фестиваля. Модель появилась на красной дорожке в черном полупрозрачном платье, украшенном пайетками, и туфлях на каблуках. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки и клатч. Актер выбрал брючный костюм, белую рубашку с бабочкой, очки и туфли. На мероприятии влюбленные держались за руки, целовались и обнимали друг друга.