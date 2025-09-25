Ричмонд
87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла состояние здоровья

Актриса Федосеева-Шукшина рассказала, что у нее есть проблемы с ногами и коленями
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала в беседе с NEWS.ru, что у нее появились проблемы с ногами и коленями.

87-летняя знаменитость призналась, что любит свою жизнь и не хочет с ней расставаться. Она попросила прощения у всех, кого обидела.

Артистка также рассказала, как проводит будни. Актриса отметила, что практически ничем не занимается по хозяйству. Она смотрит культурные программы по телевизору, а также читает книги вместе с дочерью Ольгой.

«Часто и подолгу смотрю в окно, на наш зеленый двор на улице Бочкова возле метро “Алексеевская”. Мысленно обнимаю каждое дерево с его листочками. Смотрю на небо, я люблю его синеву и облака. Я вообще-то хотела бы прожить как можно дольше, но вот только ножки-коленочки меня подводят», — поделилась артистка.

В сентябре звезда рассказала, как готовится к собственной смерти. Она рассказывала, что уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.