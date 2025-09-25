87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла состояние здоровья

«Часто и подолгу смотрю в окно, на наш зеленый двор на улице Бочкова возле метро “Алексеевская”. Мысленно обнимаю каждое дерево с его листочками. Смотрю на небо, я люблю его синеву и облака. Я вообще-то хотела бы прожить как можно дольше, но вот только ножки-коленочки меня подводят», — поделилась артистка.