Звезда «Постучись в мою дверь» в бельевом платье снялась на Неделе моды в Милане

Актриса Ханде Эрчел появилась на публике в бельевом платье

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, снялась на Неделе моды в Милане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ханде Эрчел / фото: соцсети
Ханде Эрчел / фото: соцсети

Знаменитость позировала в бельевом платье с отделкой из кружева на груди. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала легкий макияж.

В августе появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года звезда пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

Ранее Ханде Эрчел впервые за долгое время опубликовала фото со съемок.