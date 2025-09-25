Ричмонд
Чем закончился сериал «Игра престолов»: итоги культовой саги

После восьми сезонов интриг, сражений и предательств мир Вестероса опустел. Фанаты по всему миру до сих пор обсуждают финал «Игры престолов», который вызвал бурю эмоций и споров. Рассказываем, чем закончилась культовая сага.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из финальной серии сериала Игра престолов
Кадр из финальной серии сериала «Игра престолов»

В финальной серии Вестерос навсегда изменился: Дейенерис Таргариен пала жертвой своих амбиций, а Джон Сноу принял судьбоносное решение, которое потрясло фанатов. Арья Старк отправилась исследовать неизведанные земли за Узким морем, а Санса стала королевой Севера. 

В статье разберем, чем закончился сериал, как сложились судьбы ключевых героев и что это значит для будущего Вестероса. Кроме того, вы узнаете, есть ли шанс на продолжение культовой истории.

Итоги финальной серии 8 сезона сериала «Игра престолов»

Восьмой сезон «Игры престолов» — кульминация эпической саги, которая завершилась в мае 2019 года. Сезон состоял из шести серий и стал самым коротким и дорогим в истории сериала. Сценаристы Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс завершили историю без участия Джорджа Р. Р. Мартина, опираясь на его черновики и устные наработки. Это вызвало смешанную реакцию критиков и зрителей.

В последней серии, «Железный трон», разворачиваются события, которые решают судьбу Вестероса. Дейенерис Таргариен после разрушения Королевской Гавани заявляет о праве на трон, но ее методы вызывают сопротивление. Разочарованный жестокостью Джон Сноу убивает Дейенерис. 

Бран Старк избирается новым королем Шести королевств, а Север становится независимым и возглавляет Санса Старк. Джон Сноу возвращается на Север, а Арья Старк отправляется исследовать неизведанные земли. Тирион Ланнистер занимает пост десницы короля.

Сериал заканчивается новым порядком в Вестеросе: конец династической борьбы и начало новой эпохи. Финал вызвал смешанные отзывы: многие зрители критиковали слишком быстрый сюжет и развитие персонажей.

В финале «Игры престолов» судьбы ключевых персонажей сложились по-разному. Некоторые нашли свое место в новом порядке Вестероса, другие — отправились в неизведанные земли. Рассмотрим, как сложились судьбы пяти главных героев.

Дейенерис Таргариен

Кадр из сериала Игра престолов, Джон Сноу и Дейенерис Таргариен
Кадр из сериала «Игра престолов»

Стремившаяся к власти Дейенерис (Эмилия Кларк), в финале сериала погибла от руки Джона Сноу. После смерти дракон Дрогон расплавил Железный трон и унес ее тело в неизвестном направлении.

Джон Сноу

Кит Харингтон в роли Джона Сноу в сериале Игра престолов
Кит Харингтон в роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов»

Джон Сноу (Кит Харингтон), убивший Дейенерис, был заключен в тюрьму. Позже, благодаря переговорам Сансы, его отправили на Стену, где он вновь присоединился к Ночному Дозору.

Санса Старк

Софи Тернер в роли Сансы Старк в сериале Игра престолов
Софи Тернер в роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов»

После смерти матери и брата была провозглашена королевой Севера, сделав его независимым королевством. Правление Сансы (Софи Тернер) символизировало восстановление силы дома Старков.

Арья Старк

Мэйси Уильямс в роли Арьи Старк в сериале Игра престолов
Мэйси Уильямс в роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов»

После разрушения Королевской Гавани Арья Старк (Мэйси Уильямс) решила исследовать неизведанные земли к западу от Вестероса, продолжая свой путь искательницы приключений.

Тирион Ланнистер

Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера в сериале Игра престолов
Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов»

Освободившись из заключения, Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) стал десницей короля Брана Старка и помогал в восстановлении порядка в королевствах.

Будет ли продолжение сериала «Игра престолов»

Девятого сезона «Игры престолов» не будет. Сериал завершился в 2019 году, и HBO решила закрыть историю, сосредоточившись на новых проектах во вселенной «Песни льда и пламени».

Среди новых проектов особое внимание привлекает приквел «Рыцарь Семи Королевств», премьера которого запланирована на январь 2026 года. Сериал расскажет о Дункане Высоком и его оруженосце Эгге, а Джордж Мартин уже посмотрел все серии и остался доволен качеством работы.

Кроме того, в разработке находятся «Девять путешествий», анимационный проект о морских экспедициях Корлиса Велариона, известного как «Морская змея», а также «Золотая империя», который перенесет зрителей в восточные земли, и «Десять тысяч кораблей», повествующий о принцессе Нимерии и ее путешествии из Эссоса в Вестерос.