В финальной серии Вестерос навсегда изменился: Дейенерис Таргариен пала жертвой своих амбиций, а Джон Сноу принял судьбоносное решение, которое потрясло фанатов. Арья Старк отправилась исследовать неизведанные земли за Узким морем, а Санса стала королевой Севера.
В статье разберем, чем закончился сериал, как сложились судьбы ключевых героев и что это значит для будущего Вестероса. Кроме того, вы узнаете, есть ли шанс на продолжение культовой истории.
Итоги финальной серии 8 сезона сериала «Игра престолов»
Восьмой сезон «Игры престолов» — кульминация эпической саги, которая завершилась в мае 2019 года. Сезон состоял из шести серий и стал самым коротким и дорогим в истории сериала. Сценаристы Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс завершили историю без участия Джорджа Р. Р. Мартина, опираясь на его черновики и устные наработки. Это вызвало смешанную реакцию критиков и зрителей.
В последней серии, «Железный трон», разворачиваются события, которые решают судьбу Вестероса. Дейенерис Таргариен после разрушения Королевской Гавани заявляет о праве на трон, но ее методы вызывают сопротивление. Разочарованный жестокостью Джон Сноу убивает Дейенерис.
Бран Старк избирается новым королем Шести королевств, а Север становится независимым и возглавляет Санса Старк. Джон Сноу возвращается на Север, а Арья Старк отправляется исследовать неизведанные земли. Тирион Ланнистер занимает пост десницы короля.
Сериал заканчивается новым порядком в Вестеросе: конец династической борьбы и начало новой эпохи. Финал вызвал смешанные отзывы: многие зрители критиковали слишком быстрый сюжет и развитие персонажей.
В финале «Игры престолов» судьбы ключевых персонажей сложились по-разному. Некоторые нашли свое место в новом порядке Вестероса, другие — отправились в неизведанные земли. Рассмотрим, как сложились судьбы пяти главных героев.
Дейенерис Таргариен
Стремившаяся к власти Дейенерис (Эмилия Кларк), в финале сериала погибла от руки Джона Сноу. После смерти дракон Дрогон расплавил Железный трон и унес ее тело в неизвестном направлении.
Джон Сноу
Джон Сноу (Кит Харингтон), убивший Дейенерис, был заключен в тюрьму. Позже, благодаря переговорам Сансы, его отправили на Стену, где он вновь присоединился к Ночному Дозору.
Санса Старк
После смерти матери и брата была провозглашена королевой Севера, сделав его независимым королевством. Правление Сансы (Софи Тернер) символизировало восстановление силы дома Старков.
Арья Старк
После разрушения Королевской Гавани Арья Старк (Мэйси Уильямс) решила исследовать неизведанные земли к западу от Вестероса, продолжая свой путь искательницы приключений.
Тирион Ланнистер
Освободившись из заключения, Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) стал десницей короля Брана Старка и помогал в восстановлении порядка в королевствах.
Будет ли продолжение сериала «Игра престолов»
Девятого сезона «Игры престолов» не будет. Сериал завершился в 2019 году, и HBO решила закрыть историю, сосредоточившись на новых проектах во вселенной «Песни льда и пламени».
Среди новых проектов особое внимание привлекает приквел «Рыцарь Семи Королевств», премьера которого запланирована на январь 2026 года. Сериал расскажет о Дункане Высоком и его оруженосце Эгге, а Джордж Мартин уже посмотрел все серии и остался доволен качеством работы.
Кроме того, в разработке находятся «Девять путешествий», анимационный проект о морских экспедициях Корлиса Велариона, известного как «Морская змея», а также «Золотая империя», который перенесет зрителей в восточные земли, и «Десять тысяч кораблей», повествующий о принцессе Нимерии и ее путешествии из Эссоса в Вестерос.