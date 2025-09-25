Восьмой сезон «Игры престолов» — кульминация эпической саги, которая завершилась в мае 2019 года. Сезон состоял из шести серий и стал самым коротким и дорогим в истории сериала. Сценаристы Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс завершили историю без участия Джорджа Р. Р. Мартина, опираясь на его черновики и устные наработки. Это вызвало смешанную реакцию критиков и зрителей.