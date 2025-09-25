Ричмонд
Светлана Ходченкова в микрошортах и чулках села на шпагат на стрип-пластике

Актриса поделилась откровенным фото в личном блоге

Актриса Светлана Ходченкова показала растяжку в микрошортах. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Светлана Ходченкова / фото: соцсети
Светлана Ходченкова / фото: соцсети

42-летняя звезда была запечатлена во время занятия стрип-пластикой. Актриса сидела на шпагате перед камерой. Артистка позировала в облегающем топе с длинными рукавами, микрошортах, чулках и стрипах. Знаменитость снялась с собранными в хвост волосами.

В конце августа артистка выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки. Она снялась с распущенными волосами. Артистка сидела боком к камере на пляже на фоне вилл. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в тропиках.

В июне знаменитость показала фигуру в черном топе, поверх которого надела белую рубашку с принтом. Актриса добавила к образу оранжевую мини-юбку, шорты, кроссовки, перчатки, шлем и солнцезащитные очки. Знаменитость снялась с распущенными волосами, стоя на ветке дерева. Снимки были сделаны во время поездки артистки на велосипеде по Италии.

Ранее Светлана Ходченкова в мини-юбке снялась у пилона.