Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

55-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в платье с глубоким декольте

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в платье с глубоким декольте

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Она опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети
Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети

55-летняя знаменитость приняла участие в показе бренда Dilara Findiloglu. Супермодель вышла на подиум в черном кожаном платье с глубоким декольте, которое дополняли болеро в тон, перчатки, латексные лосины, туфли на каблуках и ожерелья и цепи. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными тенями и розовой помадой.

На прошлой неделе звезда стала гостьей премьеры фильма «Битва за битвой», которая прошла в кинотеатре Odeon Luxe в Лондоне. Супермодель предстала перед фотографами в черном макси-платье с вырезами и туфлях на каблуках в тон. Манекенщица добавила к образу клатч, серьги и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Ранее Наоми Кэмпбелл показала редкое архивное фото с Клаудией Шиффер.