55-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в платье с глубоким декольте

На прошлой неделе звезда стала гостьей премьеры фильма «Битва за битвой», которая прошла в кинотеатре Odeon Luxe в Лондоне. Супермодель предстала перед фотографами в черном макси-платье с вырезами и туфлях на каблуках в тон. Манекенщица добавила к образу клатч, серьги и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.