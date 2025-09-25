Съемки сериала «Встать на ноги» начались в 2024 году и проходили в различных локациях, в том числе на улицах Кисловодска и Пятигорска. Режиссер Павел Тимофеев, известный своими работами в жанре драмеди, отметил, что для него было важно показать героев на равных, особенно в контексте взаимодействия с людьми с инвалидностью. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач для него стало разрушение барьера в коммуникации.