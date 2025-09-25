Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о 1 сезоне сериала «Встать на ноги»: когда премьера и кто сыграл главные роли

Каждый сезон на стримингах выходит множество сериалов, но лишь некоторые сериалы умудряются вызвать настоящий ажиотаж еще до премьеры. Один из таких — драмеди «Встать на ноги». Рассказываем, когда премьера и кто сыграл главные роли.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Гоша Куценко в сериале Встать на ноги
Гоша Куценко в сериале «Встать на ноги»

В сериале «Встать на ноги» главную роль сыграл Гоша Куценко. Он учится быть отцом после тюрьмы и пытается справиться с жизненными трудностями, заново выстраивая отношения с дочкой. В статье расскажем, когда выйдет первый сезон, как проходили съемки, какие актеры сыграли и что будет в сюжете.

Когда выйдет 1 сезон сериала «Встать на ноги»

Сериал уже полностью отснят, премьерный показ первых двух серий состоялся на фестивале «Новый сезон». К выходу подготовлены восемь эпизодов продолжительностью около 45 минут каждый. Создатели планируют показать весь первый сезон осенью 2025 года, так что поклонников драмеди ждет насыщенный и интересный сериальный марафон.

Как снимали сериал «Встать на ноги»

Кадр из сериала Встать на ноги
Кадр из сериала «Встать на ноги»

Съемки сериала «Встать на ноги» начались в 2024 году и проходили в различных локациях, в том числе на улицах Кисловодска и Пятигорска. Режиссер Павел Тимофеев, известный своими работами в жанре драмеди, отметил, что для него было важно показать героев на равных, особенно в контексте взаимодействия с людьми с инвалидностью. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач для него стало разрушение барьера в коммуникации.

Кто сыграл в 1 сезоне сериала «Встать на ноги»

Гоша Куценко в сериале Встать на ноги
Гоша Куценко в сериале «Встать на ноги»

Главную роль в сериале — заключенного Андрея Стародубова по кличке Старый — исполнил Гоша Куценко. Для этой роли актер специально худел в течение нескольких месяцев, жил затворником и даже ездил в реальную колонию, где встречался с Михаилом Ефремовым (он на тот момент еще отбывал наказание). 

Мила Ершова в сериале Встать на ноги
Мила Ершова в сериале «Встать на ноги»

Его дочь, 20-летнюю Олю, сыграла Мила Ершова. Для роли она коротко подстригла волосы и специально занималась инклюзивными танцами, чтобы максимально точно передать опыт героини. Прототипом героини Милы Ершовой стала Злата Варламова, которая консультировала проект. После аварии Злата оказалась в инвалидной коляске, но не утратила интереса к жизни: она активно путешествует, занимается хип-хопом и в прошлом году участвовала в шоу «Экстрасенсы» на ТНТ.

Что известно о содержании 1 сезона сериала «Встать на ноги»

Кадр из сериала Встать на ноги
Кадр из сериала «Встать на ноги»

После выхода из тюрьмы мужчина по кличке Старый возвращается на родину, где не был 20 лет. Там он неожиданно узнает о существовании дочери Оли — дерзкой девушки, которая передвигается на инвалидной коляске. 

Участковая настаивает, чтобы Старый жил вместе с Ольгой. Постепенно между отцом и дочерью начинают проявляться первые нотки взаимопонимания: несмотря на колючий характер, Оля замечает в отце что-то доброе и человеческое. 

Параллельно Старый узнает, что его бывший подельник, за которого он когда-то взял вину, — неплохо поднялся, но помогать теперь явно никому не собирается. 