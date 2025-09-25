В сериале «Встать на ноги» главную роль сыграл Гоша Куценко. Он учится быть отцом после тюрьмы и пытается справиться с жизненными трудностями, заново выстраивая отношения с дочкой. В статье расскажем, когда выйдет первый сезон, как проходили съемки, какие актеры сыграли и что будет в сюжете.
Когда выйдет 1 сезон сериала «Встать на ноги»
Сериал уже полностью отснят, премьерный показ первых двух серий состоялся на фестивале «Новый сезон». К выходу подготовлены восемь эпизодов продолжительностью около 45 минут каждый. Создатели планируют показать весь первый сезон осенью 2025 года, так что поклонников драмеди ждет насыщенный и интересный сериальный марафон.
Как снимали сериал «Встать на ноги»
Съемки сериала «Встать на ноги» начались в 2024 году и проходили в различных локациях, в том числе на улицах Кисловодска и Пятигорска. Режиссер Павел Тимофеев, известный своими работами в жанре драмеди, отметил, что для него было важно показать героев на равных, особенно в контексте взаимодействия с людьми с инвалидностью. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач для него стало разрушение барьера в коммуникации.
Кто сыграл в 1 сезоне сериала «Встать на ноги»
Главную роль в сериале — заключенного Андрея Стародубова по кличке Старый — исполнил Гоша Куценко. Для этой роли актер специально худел в течение нескольких месяцев, жил затворником и даже ездил в реальную колонию, где встречался с Михаилом Ефремовым (он на тот момент еще отбывал наказание).
Его дочь, 20-летнюю Олю, сыграла Мила Ершова. Для роли она коротко подстригла волосы и специально занималась инклюзивными танцами, чтобы максимально точно передать опыт героини. Прототипом героини Милы Ершовой стала Злата Варламова, которая консультировала проект. После аварии Злата оказалась в инвалидной коляске, но не утратила интереса к жизни: она активно путешествует, занимается хип-хопом и в прошлом году участвовала в шоу «Экстрасенсы» на ТНТ.
Что известно о содержании 1 сезона сериала «Встать на ноги»
После выхода из тюрьмы мужчина по кличке Старый возвращается на родину, где не был 20 лет. Там он неожиданно узнает о существовании дочери Оли — дерзкой девушки, которая передвигается на инвалидной коляске.
Участковая настаивает, чтобы Старый жил вместе с Ольгой. Постепенно между отцом и дочерью начинают проявляться первые нотки взаимопонимания: несмотря на колючий характер, Оля замечает в отце что-то доброе и человеческое.
Параллельно Старый узнает, что его бывший подельник, за которого он когда-то взял вину, — неплохо поднялся, но помогать теперь явно никому не собирается.