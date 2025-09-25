Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ворониных» показала фигуру в красном кожаном платье

Актриса Екатерина Волкова показала фигуру в откровенном наряде на проезжей части

Актриса Екатерина Волкова устроила фотосессию на проезжей части. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Екатерина Волкова / фото: соцсети

На фотографиях видно, что актриса стоит в обтягивающем красном кожаном платье на проезжей части. Кроме того, на кадрах заметно, что она положила руку на ягодицы.

До этого знаменитость рассказала, что нужно брать с собой друзей, чтобы не было скучно за рулем.

«Я считаю, чтобы было не скучно и не грустно за рулем, надо всегда с собой брать друзей. А если друзья не могут с тобой поехать, бери с собой вымышленного друга. У меня Беня. Да, он ездит со мной как пассажир, я с ним разговариваю, общаюсь, ну мало ли что», — сообщила актриса.

На опубликованном видео видно, что «Беней» Волкова назвала игрушку, которую положила на пассажирское сидение.

Ранее Екатерина Волкова показала фигуру в бикини.