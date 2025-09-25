Чарли Шин раскрыл секрет привлекательности на фоне зависимости и болезни

Актер был женат трижды, у него пятеро детей от предыдущих отношений: 40-летняя Кассандра от бывшей жены Полы Профит, 21-летняя Сами и 20-летняя Лола от Дениз, а также 16-летние близнецы Боб и Макс от Брук Мюллер. Шин поддерживает отношения со всеми своими детьми, несмотря на сложные периоды в семейной жизни.