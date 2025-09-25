Ричмонд
Спектакль «Лето одного года» с Фрейндлих и Басилашвили покидает репертуар БДТ

Премьера постановки состоялась в декабре 2010 года
Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили в спектакле «Лето одного года» на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова
Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили в спектакле «Лето одного года» на сцене БДТ имени Г. А. ТовстоноговаИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Спектакль Андрея Прикотенко «Лето одного года», в котором можно было увидеть на одной сцене Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили, спустя 15 лет встреч с публикой, покидает репертуар Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, сообщает БДТ.

«Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам — и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль “Лето одного года” покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца», — говорится в сообщении театра, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Для многочисленных зрителей, которые записались в лист ожидания на дальнейшие показы, БДТ предложит дополнительную помощь в приобретении билетов на прочие спектакли из листа ожидания, добавили в театре.

«Лето одного года» — пронзительная история о разладе и примирении семьи, о поиске общего языка людьми разных поколений. В основу спектакля легла знаменитая пьеса американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». Народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих исполняли роли главных героев пьесы — пожилых супругов Норман и Этель Тэйеров.

Премьера спектакля состоялась в декабре 2010 года. За 15 лет он был сыгран более 200 раз. Эта постановка занимала особое место в репертуаре театра. Билеты на показы раскупались мгновенно. Чтобы увидеть любимых артистов на сцене вместе, зрители приезжали из разных концов страны.